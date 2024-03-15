马国再放宽第二家园计划申请条件 鼓励申请者购买柔房产

（居銮综合讯）马来西亚政府再放宽第二家园计划的申请条件，把门槛最高组别铂金组须有至少500万令吉（约142万新元）定期存款的要求，调低至96万美元，或约450万令吉（约128万新元），以吸引更多外国人移居马国。

马国副首相阿末扎希指出，政府也同意降低第二家园计划（MM2H）申请者在柔佛，尤其是森林城市买房的价格门槛，以提高申请者买房的意愿，但他没有说明具体数额。

目前，外国人在马国各州买房的价格门槛各异，介于40万令吉至200万令吉，在柔佛买房的价格门槛是100万令吉。

阿末扎希也是乡村及区域发展部长。他星期四（3月14日）晚在柔佛拉央拉央出席斋戒月爱心活动后在记者会上透露，内阁在本周例常会议中讨论了旅游、艺术及文化部的建议，同意继续优化MM2H。

除了下调铂金组申请者的定存门槛，当局还会与移民局合作，加速对申请者的审核，简化流程并将审核程序控制在三个工作日内。其他拟修订的条件包括申请获批者购买房产后，须满10年才能转售、签证须每五年续签，以及为申请者子女提供选择学校的便利等。

他说，马国政府希望通过这些措施，吸引更多人参加MM2H，协助刺激国家经济及提振令吉。

柔佛州务大臣翁哈菲兹星期五（15日）在脸书发文，感谢中央政府同意放宽MM2H的申请条件。他说，实行更友善的政策有助于提高柔佛房产的需求，吸引更多外资，促进柔佛经济发展。

马国政府去年12月曾推出优化版的MM2H，下调申请者的年龄及财务能力要求。其中，申请者根据经济条件划分为铂金、黄金及白银三个组别。门槛最低的白银组申请者的最低定存款额从100万令吉减至50万令吉，黄金组和铂金组申请者分别须有至少200万令吉及500万令吉的定存。所有组别的最低申请年龄也从35岁降至30岁。

马国政府是在2002年推出MM2H，旨在吸引更多外国人到马国买房及投资。不过，希望联盟在2018年上台后暂停了这项计划，直到国民联盟掌政后，才于2021年10月重新开放申请，但实施更严苛的条件，包括申请者的海外收入每月至少4万令吉、拥有至少100万令吉的定存，以及证明拥有至少150万令吉的流动资产。