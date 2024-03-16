柔大臣两年政绩：关卡拥堵改善和贸易冠全国

范晓琪

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发布 / 2024年3月16日 9:16 PM
柔佛州务大臣翁哈菲兹（左）通过脸书发布视频，总结国阵执政柔佛州两年的政绩时，特别提到州政府十分重视并致力于解决柔佛两个陆路关卡拥堵的问题。（翁哈菲兹脸书视频截图）
柔佛州务大臣翁哈菲兹（左）通过脸书发布视频，总结国阵执政柔佛州两年的政绩时，特别提到州政府十分重视并致力于解决柔佛两个陆路关卡拥堵的问题。（翁哈菲兹脸书视频截图）

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（新山综合讯）马来西亚柔佛州国民阵线政府执政满两周年，州务大臣翁哈菲兹发布视频总结两年政绩，强调柔佛两个陆路关卡的拥堵问题已获得改善，柔佛也成为全马最大贸易州。

他说，过去两年，柔佛累计投资额为1137亿令吉（约323亿新元），并创造了3万5000个就业机会。

巫统领导的国阵在2022年3月举行的柔佛州选中，以赢得超过三分二州议席的多数优势执政，翁哈菲兹随后受委为第19任柔州大臣。他星期五（3月15日）在脸书发布一段近6分钟的视频，简单扼要地介绍了柔州政府过去两年的政绩。

翁哈菲兹掌政后积极发展州内经济，加上首相安华2022年11月上台后，也大力推动包括柔佛依斯干达经济特区在内的三大经济特区，使得柔佛在那一年取得706亿令吉的投资额，居全国之冠。

根据官方数据，中国是柔佛最大外国投资来源，其次是新加坡。不过，在柔佛制造业的外国直接投资中，新加坡约占七成。今年1月，新马两国还签署了柔佛—新加坡经济特区谅解备忘录，希望进一步加强双方的经济合作与投资。

除了经济，翁哈菲兹也提到，过去两年柔州政府与各方合作，在很多方面取得改革成果，包括获得内政部支持与配合，在新柔长堤和新马第二通道的关卡开放反方向通道，方便步行和乘搭公共交通的公众通关。

他说：“关卡的设备和基础设施也受到密切关注。我们增加了跨境巴士数量和趟次，简化电单车通关程序，为每天30万名通关者提供了便利。”

在人民福祉和州内基础建设发展方面，翁哈菲兹指出，为实现居者有其屋，州政府去年兴建了4278间可负担房屋，并为2000名购屋者提供1000令吉的购屋券。“当局也修缮多栋政府组屋，改善居民的生活环境，以及提升多条主要道路，包括巴西古当大道、丰盛港哥打丁宜路、麻坡拉美士道路、彼咯路等，累计长444公里。”

过去两年，柔佛州政府兴建了4278间可负担房屋，减轻民间购房负担。（翁哈菲兹脸书视频截图）

他也说，为迎接2026年的柔佛旅游年，州政府提升了新山苏丹阿布峇卡王家博物馆、柔佛动物园及州内的六个国家公园等景点。

他承诺，州政府会继续为人民提供高素质服务，促进柔佛乃至全马的发展，让全民受惠。

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