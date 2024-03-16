柔大臣两年政绩：关卡拥堵改善和贸易冠全国

（新山综合讯）马来西亚柔佛州国民阵线政府执政满两周年，州务大臣翁哈菲兹发布视频总结两年政绩，强调柔佛两个陆路关卡的拥堵问题已获得改善，柔佛也成为全马最大贸易州。

他说，过去两年，柔佛累计投资额为1137亿令吉（约323亿新元），并创造了3万5000个就业机会。

巫统领导的国阵在2022年3月举行的柔佛州选中，以赢得超过三分二州议席的多数优势执政，翁哈菲兹随后受委为第19任柔州大臣。他星期五（3月15日）在脸书发布一段近6分钟的视频，简单扼要地介绍了柔州政府过去两年的政绩。

翁哈菲兹掌政后积极发展州内经济，加上首相安华2022年11月上台后，也大力推动包括柔佛依斯干达经济特区在内的三大经济特区，使得柔佛在那一年取得706亿令吉的投资额，居全国之冠。

根据官方数据，中国是柔佛最大外国投资来源，其次是新加坡。不过，在柔佛制造业的外国直接投资中，新加坡约占七成。今年1月，新马两国还签署了柔佛—新加坡经济特区谅解备忘录，希望进一步加强双方的经济合作与投资。

除了经济，翁哈菲兹也提到，过去两年柔州政府与各方合作，在很多方面取得改革成果，包括获得内政部支持与配合，在新柔长堤和新马第二通道的关卡开放反方向通道，方便步行和乘搭公共交通的公众通关。

他说：“关卡的设备和基础设施也受到密切关注。我们增加了跨境巴士数量和趟次，简化电单车通关程序，为每天30万名通关者提供了便利。”

在人民福祉和州内基础建设发展方面，翁哈菲兹指出，为实现居者有其屋，州政府去年兴建了4278间可负担房屋，并为2000名购屋者提供1000令吉的购屋券。“当局也修缮多栋政府组屋，改善居民的生活环境，以及提升多条主要道路，包括巴西古当大道、丰盛港哥打丁宜路、麻坡拉美士道路、彼咯路等，累计长444公里。”

过去两年，柔佛州政府兴建了4278间可负担房屋，减轻民间购房负担。（翁哈菲兹脸书视频截图）

他也说，为迎接2026年的柔佛旅游年，州政府提升了新山苏丹阿布峇卡王家博物馆、柔佛动物园及州内的六个国家公园等景点。

他承诺，州政府会继续为人民提供高素质服务，促进柔佛乃至全马的发展，让全民受惠。