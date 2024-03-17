达信社德他清迈共进晚餐讨论经济课题

（清迈综合讯）泰国首相社德他与回乡访问的前首相达信在清迈共进晚餐，讨论经济课题。达信说，泰国当前面对的挑战比1997年时更艰巨和复杂，并呼吁执政联盟成员和政府官员共同努力寻求解决方案。

《民族报》报道，达信星期六（3月16日）对记者说，他相信社德他正努力振兴经济。当被问到社德他需要怎样的道义支持时，达信说，他会在所有问题上给予社德他支持和鼓励。

另据《曼谷邮报》报道，社德他星期六接受媒体访问时指出，他前一晚与达信共进晚餐时，就经济议题征询达信的意见，也讨论达信担任首相时采取的经济政策。

达信自去年8月回国后，部分舆论就一直指政府的实际掌控人是达信，以及政府出现“双首相”局面。不过，社德他对这些批评不以为然，并指达信是经济问题专家，所以他才征询对方意见。

他说：“达信被普遍认为是有影响力的人物，他的朋友包括现任的领导人和有抱负的领导人。”

前首相颂猜坚称聚会没有政治意图

星期五的晚宴设在东道主前首相颂猜位于清迈湄林县（Mae Rim）的住所。颂猜是达信的妹夫。除了多名为泰党正副部长及党中央委员，在场的还有公民力量党的议员。颂猜坚称这次聚会没有政治意图，只是为招待返乡的达信而设。

上个月获假释的达信星期四（14日）返回家乡清迈三天，招致反对党批评他装病，以及借机重聚政治力量。学者也认为达信访问清迈有政治目的，旨在重建与清迈支持者的直接联系。

对于各种质疑和批评，达信促请反对者关注其他更重要的课题，不要时刻留意他的一举一动来攻击他。他说：“我回来了，如果有人不喜欢我，他们过好自己的生活就好，我也有我的生活，大家各自安好。”

他也说，不少人批评他装病，但其实他的骨头、颈部和背部仍有问题，还有冠病长期后遗症。他之前曾确诊冠病，在重症监护病房住了九天。

他解释，自己之所以看起来身体状况不错，是因为终于能在流亡17年后回家与家人团聚。这令他无比高兴，人逢喜事精神爽，让他克服了身体上的不适。

达信也说，结束清迈之行后，暂时没打算去其他地方访问，因为仍受假释条例限制。但他希望能在下个月的宋干节（俗称泼水节），即泰国人的新年时再次回乡庆祝。