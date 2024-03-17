巫统：华小与淡小是马国建国先贤宽容的象征

（吉隆坡综合讯）马来西亚联合执政党巫统认为，马国的华文与淡米尔文小学是各族领袖在建国时期相互妥协的产物，各方应该宽容看待并接受这段历史。

巫统总秘书阿斯拉夫接受“当今大马”访问时说，有人认为多源流学校对国民团结不利，但这也是各族先辈宽容和理解的象征。

他说，泰国、新加坡与印度尼西亚多年前就取消多源流学校，但马国没有这么做。“马国各族都有自己的愿景和关注。例如华族非常关心语言、文化和教育，所以他们想维持华校的地位。这也是《拉萨报告书》和国家教育政策的妥协。 ”

《拉萨报告书》是1956年时任教育部长拉萨领导的委员会所制定。报告书指马国教育体系必须符合团结各族的愿景，因此必须强制所有政府中小学都学习马来语和英语。国民型学校则可以英语、华语或淡米尔语为教学语言。

阿斯拉夫：不应质疑宪法保障的土著权利

阿斯拉夫也提醒各方不要质疑土著议程，因为这将引起种族敏感情绪。“如果多源流学校对非土著是敏感问题。那么为了国家稳定，土著社群的敏感度也需被尊重。”

他认为，非土著不应质疑联邦宪法保障的土著权利，土著也不该质疑多源流教育等非土著民众的敏感议题，这才能让国家长治久安。

阿斯拉夫的孩子也是华小学生。他2018年7月曾因反对政府承认华文独中统考文凭而引起华社不满。他当时透露，他自己的孩子也在华小求学，这证明他并非种族主义者。