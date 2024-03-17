马国政府：拨款未附条件 谈判延后是应反对党要求

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华领导的团结政府否认要挟反对党国会议员必须支持政府才能获得拨款，并指拨款谈判是应反对党要求才延后。

代表团结政府与反对党谈判的副首相法迪拉星期天（3月17日）透露，双方原定星期二（19日）就拨款事宜展开谈判。“但（伊斯兰党总秘书）达基尤丁、（国会反对党领袖）韩沙再努丁和（土著团结党副主席）罗纳建迪等反对党代表要求展延，因为达基尤丁当天在哥打峇鲁有要事在身。”

至于新的谈判日期，法迪拉说，得等反对党代表商议。

针对反对党指团结政府提出条件，要反对党支持政府才可获得拨款，法迪拉否认称，据他所知，政府没在任何会面中提出这样的条件。

登嘉楼伊党乌鲁登嘉楼区国会议员罗索华希在《阳光日报》星期天刊出的访问中说，团结政府提出两个条件，导致谈判破局。这两个条件是：反对党必须签署协议，同意直到下届大选前都不得干扰政府，以及违反协议者将面对法律行动。

吉兰丹土团党格底里区国会议员克利莫哈末上星期五（15日）也告诉《马来西亚前锋报》，团结政府向韩沙再努丁建议，让反对党议员签署“信任与拨款协议”，以换取反对党议员获得选区拨款。

安华2022年11月上台后表明，同意朝野国会议员平等拨款，但他要反对党派代表与法迪拉协商。