误信社媒“药品”不去求医 菲律宾病人被假消息迷惑

（马尼拉法新电）近年来，菲律宾网络上宣传未经证实的癌症等疾病疗法帖子和付费广告激增。一些患者因医生短缺、前往医院的交通不便、健康素养较差以及担心巨额医疗费用，相信这些似是而非的信息，而不到医院求医，不仅没有效果，还导致病情延误。

47岁的美容产品销售者爱德华多就是一个例子。她在2014年摸到右乳房有肿块，但没有前往医院进行活体组织检查（biopsy）以确定是否患癌，反而每个月花费约5万比索（约1200新元）购买社交媒体上宣传的“可以治疗癌症”的食品补充剂。

2016年，爱德华多终于愿意到医院接受活检，确诊是恶性肿瘤，但她因担心失去头发而拒绝化疗，继续服用补充剂三年，结果癌细胞扩散到肺部和骨骼。

最后，爱德华多同意接受化疗。她告诉记者：“我真的相信他们的产品会消灭我的癌细胞，因为营销人员是这么告诉我的。他们发布的客户证言说，有人被治愈了。”

“我做了错误的决定。如果我当初寻求标准医学治疗，会比这些食品补充剂便宜得多。”

2023年11月23日，爱德华多在马尼拉一家医院接受乳腺癌治疗。她2016年确诊恶性肿瘤，却误信社媒的医疗信息，五年后才开始接受化疗。（法新社）

菲律宾比科尔区域医院及医疗中心的肿瘤学家雷鲁约说，网络上充斥着有关癌症治疗的假消息是一个大问题。

“我接诊的10名患者中，有五名向我询问他们在网上看到的信息，其中90%都是不正确的。告诉他们正确的信息，并不能保证他们会听我们的或相信我们。”

菲律宾食品与药物管理局说，由于缺乏指导方针，当局无法追查在网上虚假推销产品的公司或个人，只能在官网和社媒发出警告。

脸书母公司Meta的广告政策禁止任何针对“健康、减肥或经济机会”作出“不切合实际结果的承诺或建议”。这些广告一旦被举报，就会从平台上删除，有问题的帖文经第三方举报后，也会被标记为假信息。

不过，法新社记者检查Meta广告库发现，爱德华多使用的其中一种产品的广告仍然存在。

癌症治愈的爱德华多如今以教育癌症病患识别虚假信息为己任。她说：“我告诉你，吃那些食品补充剂……对治疗我的病真的没有任何作用。”