误信社媒“药品”不去求医 菲律宾病人被假消息迷惑

发布 /
发布 / 2024年3月18日 6:27 PM
2月6日，爱德华多在菲律宾马尼拉附近的家中向记者展示她在社交媒体上购买的能“治疗癌症”的食品补充剂。（法新社）
2月6日，爱德华多在菲律宾马尼拉附近的家中向记者展示她在社交媒体上购买的能“治疗癌症”的食品补充剂。（法新社）

字体大小:

（马尼拉法新电）近年来，菲律宾网络上宣传未经证实的癌症等疾病疗法帖子和付费广告激增。一些患者因医生短缺、前往医院的交通不便、健康素养较差以及担心巨额医疗费用，相信这些似是而非的信息，而不到医院求医，不仅没有效果，还导致病情延误。

47岁的美容产品销售者爱德华多就是一个例子。她在2014年摸到右乳房有肿块，但没有前往医院进行活体组织检查（biopsy）以确定是否患癌，反而每个月花费约5万比索（约1200新元）购买社交媒体上宣传的“可以治疗癌症”的食品补充剂。

2016年，爱德华多终于愿意到医院接受活检，确诊是恶性肿瘤，但她因担心失去头发而拒绝化疗，继续服用补充剂三年，结果癌细胞扩散到肺部和骨骼。

最后，爱德华多同意接受化疗。她告诉记者：“我真的相信他们的产品会消灭我的癌细胞，因为营销人员是这么告诉我的。他们发布的客户证言说，有人被治愈了。”

“我做了错误的决定。如果我当初寻求标准医学治疗，会比这些食品补充剂便宜得多。”

2023年11月23日，爱德华多在马尼拉一家医院接受乳腺癌治疗。她2016年确诊恶性肿瘤，却误信社媒的医疗信息，五年后才开始接受化疗。（法新社）

菲律宾比科尔区域医院及医疗中心的肿瘤学家雷鲁约说，网络上充斥着有关癌症治疗的假消息是一个大问题。

“我接诊的10名患者中，有五名向我询问他们在网上看到的信息，其中90%都是不正确的。告诉他们正确的信息，并不能保证他们会听我们的或相信我们。”

菲律宾食品与药物管理局说，由于缺乏指导方针，当局无法追查在网上虚假推销产品的公司或个人，只能在官网和社媒发出警告。

脸书母公司Meta的广告政策禁止任何针对“健康、减肥或经济机会”作出“不切合实际结果的承诺或建议”。这些广告一旦被举报，就会从平台上删除，有问题的帖文经第三方举报后，也会被标记为假信息。

不过，法新社记者检查Meta广告库发现，爱德华多使用的其中一种产品的广告仍然存在。

癌症治愈的爱德华多如今以教育癌症病患识别虚假信息为己任。她说：“我告诉你，吃那些食品补充剂……对治疗我的病真的没有任何作用。”

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容