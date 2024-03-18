泰北空气污染持续 社德他政府出招应对

（曼谷综合讯）泰国北部持续面对空气污染问题，但首相社德他仍坚持不把清迈列为空气污染重灾区，称这是为了保护泰国的旅游业。

社德他星期天（3月17日）在X上说，他在仔细咨询有关机构后做出了这一决定。他认为，泰国旅游业在冠病疫情之后刚刚开始恢复，若这么做会影响外国游客到泰国旅游的计划和信心。

社德他说，游客购买的旅行健康保险不涵盖灾难和紧急事件地区。他说：“清迈省会因此失去计划短期和长期停留的游客。这就是我们担心的。”

政府灭火资源不足 社德他不关注人民健康受批评

在社德他发布这条消息时，根据空气质量网站IQAir的数据，清迈全省空气质量指数为160，属于不健康水平，污染程度位居全球大城市之首。一些人批评社德他应该更多地关注清迈人民的健康，而不是担忧旅游业的情况。

泰国政府决定从中央应急基金中拨出2亿7300万泰铢（1016万新元），协助地方政府应对森林火灾和PM2.5颗粒污染问题。

部分议员批评政府灭火资源配备不足，清迈地区仅有约1800名护林员负责超过1万4400公顷的国家森林保护区，不足以使其免遭农民焚烧。据报道，一些农民认为焚烧森林可以开启蘑菇等植物的新生长周期。

政府副发言人卡尼卡回应称，在正常情况下，护林员数量足以保护森林，但在旱季和森林火灾频发期，人手不足的问题确实存在。因此，政府决定利用应急基金，雇用村民参与防火，从根源上减少森林火灾。

3月16日，泰国首相社德他（中）在清迈府湄阳水库大坝附近的政府办公室聆听空气污染问题会议。（法新社）

泰北星期一（3月18日）仍面对不利健康的空气污染水平。当天清迈的空气质量指数（AQI）为173，排名全球第五，仅次于印度德里、巴基斯坦拉合尔、尼泊尔加德满都和孟加拉国达卡。

泰国反对党已表明将在4月3日至4日举行针对政府的一般性辩论。在野的前进党领导人披塔星期天说，他在星期六（16日）到访清迈期间从林业官员及消防员处了解了灭火工作的经验和障碍，他将在议会辩论期间使用这些信息。

披塔在脸书上说，走访现场后他了解到，由于没有足够的防护装备，消防员在灭火时冒着生命危险。

为展现能控制清迈空污 争取明年举办世界电车赛

社德他为了展现能控制泰北空气污染问题，宣布争取最迟明年2月15日前在清迈举办世界电动方程式锦标赛（Formula E）。

社德他星期天在会见电动方程式赛车代表后说，举办电动方程式锦标赛与政府推动该国成为电动车制造中心的政策相一致。他说，锦标赛将重振清迈的旅游业，并吸引一批新的游客到泰国旅行。