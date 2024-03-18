越南国会召开特别会议 或涉国家主席辞职

（河内综合电）越南国会星期四（3月21日）召开特别会议，讨论人事问题。越南政治观察员猜测国家主席武文赏可能辞职。

路透社报道称，这份信函由国会秘书长、国会办公厅主任裴文强签署并发送给国会议员。信函称：“国会常务委员会决定召开第15届全国人大常委会第六次特别会议，审议并决定人事问题。”

多名越南官员和外交官告诉路透社，越南国家主席武文赏可能辞职，可能是会议将讨论的人事问题之一。

被看好为总书记接班人

在越南的党政结构中，国家主席仅次于越共中央总书记。武文赏被认为与总书记阮富仲关系密切，他于去年3月接任国家主席一职，被看好成为阮富仲的接班人。阮富仲去年也支持他出任国家主席。

阮富仲的年龄和健康是越共必须考量的问题。今年4月14日，阮富仲将满80岁。2021年第三次连任总书记时，他似乎很不情愿，说自己更情愿退休，因为“老了，身体不好”。

过去几年，越共积极打贪反腐，武文赏曾任阮富仲的反腐副手。武文赏没有涉及任何腐败丑闻，被认为是越共继续打击贪腐所需的具有道德权威的领导人。

过去一年，武文赏也在越共的外交政策战略中发挥了重要作用，包括与美国总统拜登和中国国家主席习近平会晤。

早前，越南当局要求荷兰国王原定星期二（19日）到星期五（22日）访越的行程改期，已引起武文赏不便接待的猜想。

荷兰王室上星期四（14日）发声明说，越南当局基于国内情况，要求荷兰国王和王后推迟对越南的国事访问。值得注意的是，他们的经济和商业代表团的访问行程则不受影响。