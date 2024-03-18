泰国社会变革浪潮翻涌 达信公众影响力难以预料

（曼谷路透电）泰国前首相达信流亡海外15年归国，所领导的为泰党是执政党，盟友社德他是首相，显示他在政坛依然拥有重要地位，但他对泰国民众的影响力还有多少难以预测。

达信去年8月22日结束流亡返回泰国，同日被判入狱八年。去年9月，泰国国王将达信的刑期减至一年。2月18日，达信因符合资格而获得假释。服刑期间，达信因病一直住院，不曾在监狱逗留过一个晚上。

达信上星期四（3月14日）返回家乡清迈三天，受到当地民众的热烈欢迎。多名议员和政治领袖到清迈参加前首相颂猜主持的洗尘晚宴，首相社德他也前去与达信共进晚餐，讨论经济课题。

一些分析人士预测，达信不久后就会尝试控制政局，甚至继续与保守派及军事精英斗争，测试他与他们达成的合作底线。

过去20年，达信、他的妹妹英叻和他的政治代理人如前首相沙玛和颂猜，都被保守派通过政变或法律手段拉下台。

评论员：为泰党未赢大选 显示达信政治实力已削弱

不过一些评论员认为，虽然达信的影响力不容置疑，但为泰党去年未能赢得大选，还在泰北多个传统堡垒区输给前进党，显示达信的政治实力已被削弱，他对不断变化的选民所能施加的影响力已不如当年。

资深记者素提差在星期六（16日）一档线上节目中说：“事情看起来一切顺利，但底下是将扰乱泰国社会的变革浪潮。”

“我们看到了旧政治与新政治之间的差别，新政治想要缩小差距，不希望一群人利用金钱和权力使自己凌驾于规则之上。”

达信的回归和迅速获释引发人们猜测他与保守派达成协议，以遏制更具威胁的前进党。不过，达信的家人和为泰党都否认有任何交易。

前进党的崛起和持续受欢迎可能会让达信黯然失色，迎接他的是新的政治格局。

乌汶叻差他尼大学政治学家提提波说：“达信要赢回选民并不容易。他在一些政客当中可能仍然具有影响力，但这么多年过去了，他的公众吸引力已经发生变化。”