便利店误卖有争议袜子掀风波 安华劝勿舍本逐末

马来西亚朝野近期为肉骨茶列文化遗产、学校食堂斋戒月期间是否营业，以及连锁便利店KK超市误卖有“真主”字样袜子而争论不休。首相安华劝阻各方继续深究这些问题，因为当务之急是推进各项重大政策。

安华星期一（3月18日）出席首相署每月集会时告诉与会者：“当我（结束访问德国）回到马来西亚，我注意到肉骨茶和学校食堂等争议。这些讨论固然重要，但更重要的应该是讨论各项国家议程。”

马国政府2月23日发布宪报，将肉骨茶等10种食物列为国家美食遗产。反对党伊斯兰党与保守派马来组织随即指肉骨茶的肉专指猪肉，不适合列为国家遗产。

伊党议员也要负责此事的旅游、艺术与文化部长张庆信引咎辞职。张庆信3月13日在国会出示剪报，指伊党曾在2018年选举造势活动烹煮羊肉与鸡肉等“清真肉骨茶”。伊党的抨击随即全面熄火。

上星期三（13日），教育部长法丽娜在国会宣布，各级学校的食堂在斋戒月期间必须照常营业，避免过去非回教徒学生挤在储藏室用餐的情况重演。

伊党大力抨击这项宣布并准备继续追究之际，连锁便利店KK超市在雪兰莪州双威镇一家分店被发现出售印有“真主”字眼的袜子，在社交媒体引起更大争议。

相关分店立即道歉并停售这款袜子。KK集团创办人与行政主席蔡志权与袜子供应商及员工，上星期六（16日）召开记者会说明出错原因，并鞠躬致歉。出席记者会的回教消费人协会主席纳晋佐汉认为情有可原，主张大事化小。

不过，巫统青年团团长阿克玛不肯善罢甘休。他星期天（17日）指道歉不足够，还必须两天内在全国881家分店张挂道歉布条，否则号召回教徒抵制。吉隆坡巫统一名区部主席则要KK超市关闭14天以示诚意。

KK集团星期一在全国所有分店内的电子显示屏显示道歉声明。《联合早报》记者星期一走访新山东北区一家KK超市时，店员指目前生意不受影响。她说，超市的顾客各族都有，但以马来族居多。

她透露，管理层向来善待员工，这些员工大多是马来族。员工也非常关心接下来的事态发展。“不管怎样，我们都会做好每天的工作。”

警察总长拉扎鲁丁星期一说，警方将传召KK超市和其他涉案者展开调查。