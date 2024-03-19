马国民间网课红火 带动社会学习风气

马来西亚民间团体在冠病疫情期间开办网络课程，带动了线上学习的风潮。如今，民间网络课程越来越普及，成了许多民众获取通识教育及专业培训的管道。

2020年冠病疫情期间，马国政府实施行动管制令，打乱了许多人的生活及学习。马国许多非盈利团体在行管令期间提倡自我增值，设立网络学堂，邀请不同背景的专业人士在线上授课，课程包括美术、民俗、哲学及文学等。

如今疫情远去，网络课程却依然深受民众欢迎。马来西亚陈嘉庚基金属下的嘉庚学堂、法情学堂、季风带、林连玉基金等团体仍定期在线上开课，开放给公众报读。

冠病疫情期间，马来西亚陈嘉庚基金属下的嘉庚学堂开办了内容多元的网络课程。（网站截图）

马国文史工作者陈亚才接受《联合早报》访问时说，马国的民间课程可追溯到1990年代，灵感来自台湾学术界所提出的“社区大学”构想。“当时的网络还不发达，民间课程都是实体课，多数由学者主讲。一些课程也录制成卡带或光碟，让大众在课堂外也可以学习新知识。”

早期的民间课程主要集中在吉隆坡及雪兰莪巴生谷地区，较为人知的包括华社研究中心开办的“社会大学系列课程”。后来，雪隆理华同学会与陈氏书院宗亲会成立了人文图书馆，在2006年至2015年间开办了不同主题的“人文课程”。

后疫情时代 网络课程更多元

陈亚才指出，冠病疫情限制了人们聚会，却为民间课提供了转到线上的契机。“人们很快就掌握了视讯及视频科技，网络课程的成本较低也更加便利。在疫情高峰期，一些课程甚至可吸引数百人报读。”

相对于正规的学府，民间课程没有年龄及学历的限制，多半安排在平日的晚上或周末进行，以方便上班族参加。这些课程都有特定主题，分成几堂课进行；多数课程的收费低于100令吉（约28新元），或以捐款给慈善机构的方式征收学费。

陈亚才说，虽然在疫情后报读网络课程的人数已有所下降，但课程的内容却更加多元。

陈亚才最近也在多个线上平台开办介绍印度教的课程。他指出，疫情后有许多在国内外大学毕业的马国学生加入主讲阵容，让过去较零散的课程变得更专业。“随着网课更加普及，许多学员如今也根据自己的喜好选读课程，或追随喜欢的主讲者。”

其中，法情学堂是较频密开班授课的平台之一，每个月有历史、儿童文学及政治等内容的网络课程。自2020年6月至今，该平台共办了48门课程，拥有将近6500名会员，其中约15％的会员来自香港、新加坡、台湾、中国大陆和印度尼西亚。

法情学堂创办人之一的黄先炳博士受访时说，法情学堂宗旨是“让学术走向群众”，以期提高民众的理性和科学思维。该平台最大的特色是提供视频回播，让学员可以重温课程。

黄先炳在疫情前也经常利用周末给学生上课，疫情期间开始办网课，起先是他亲自主讲，后来扩大规模，邀请其他讲师授课。

法情学堂联合创始人兼总监游智勇说，目前该平台由50名志工负责经营，他们多数是师范学院的学生及在籍教师。“志工们抽出时间制作课程海报，进行导播、剪辑和通讯等工作。”

接下来，法情学堂计划提供更多培训类课程，例如特殊儿童教学及音乐教学等。游智勇说：“我们希望扩大规模，包括跟大专学府合作，以接触更广大的社会群体。”

法情学堂由马国学者黄先炳博士（左起）及音乐教师游智勇联合创办。右为法情学堂志工李美仪。（受访者提供）

跨族群课程促进社会包容

事实上，除了华人团体开办的课程，近来也有不少行业组织开办线上培训课程，例如马国导游协会就开办了“旅游延续教育课程”。此外，马国也出现了针对特定领域的网课平台，例如专门培训教师的育伯乐讲堂。

由于马国近年来社会分歧加剧，越来越多团体也开办跨族群及宗教的课程，促进不同族群和信仰之间的了解与包容。其中，黄先炳就曾在法情学堂使用马来语授课，并开办有关回教、印度教及基督教的课程。

马国的马来社会团体也开办民间课程，内容较多涉及马来文化、历史、回教及《可兰经》。两相比较，华社在办课程方面较活跃，课程也较有规模及持续性。

陈亚才指出，马国学术界对跨族群课题已逐渐有共识，但必须将这方面的想法和理念推广到民间。“通过课程分享，并邀请不同族群的学者授课，这将有助扩大民众的视野，促进社会包容。”