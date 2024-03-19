安华促民众买国货及投资国内 协助令吉增值

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相兼财政部长安华促请民众购买国货、投资当地的资本市场，并加强推动国内旅游，协助令吉增值。

安华星期一（3月18日）在国会书面答复国会议员有关令吉走势的询问时说，马国民众应在日常生活中秉持“马来西亚优先”（Malaysia First）的态度，包括支持国货及投资国内市场，以应对令吉疲弱的问题。

安华重申，政府和国家银行已采取各种干预措施，防止令吉汇率过度波动。“我们致力于监督出口公司将收入兑换成令吉的情况，同时继续鼓励使用本国货币进行出口结算，以减少对美元的依赖。”

马国政府也鼓励企业优先考虑国内投资，暂缓新的海外投资。“我们须审慎管理国外投资，并带回国外投资的收入，以减轻对令吉的压力。”

上个月，令吉兑美元汇率跌破4.80令吉的关口，是1998年亚洲金融危机以来的最低水平。不过，马国政府多次信心喊话后，令吉汇率过去两周有所回弹。

安华坦言，令吉贬值对进口商品的影响大，包括肉类奶制品、鱼类海鲜、水果蔬菜等食品。“政府也意识到B40（全国收入最低四成民众）更容易受到令吉贬值的影响，因为他们在食品项目上的支出更多，占总支出的35.4％。”

不过安华指出，全球原产品价格回落，在一定程度上抑制令吉贬值对通货膨胀的影响。政府将管控物品价格，并将落实更有效的补贴机制及收入援助，以帮助受影响的群体。

另一方面，马国财政部正在敲定奢侈品税的细节，包括决定征税的商品类别及价格门槛。安华承诺，财政部将仔细研究奢侈品税的落实，确保不会对低收入群体造成影响。

马国政府计划在今年5月落实奢侈品税，税率为5％至10％。