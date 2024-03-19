马国元首对袜子风波感愤怒 促当局采取最严厉行动

（吉隆坡综合讯）马来西亚连锁便利店KK超市售卖印有“真主”字眼的袜子引发争议，国家元首苏丹依布拉欣表示愤怒及难过，促请当局对犯错的一方采取最严厉的行动。

依布拉欣星期二（3月19日）通过王室新闻办公室在脸书发文告说，他上个月出席国会开幕仪式时，已提醒社会各阶层维护国家和谐，勿操弄涉及宗教、种族和王室的敏感问题，如今却发生袜子风波。

依布拉欣说，真主阿拉在回教徒心目中有崇高的地位，加上目前是回教斋戒月，更不应发生引起回教徒愤怒的事。

“无论是有意还是无意，无论（袜子）是进口或本地工厂生产的，我要执法部门根据法律进行调查并采取最严厉的行动，以免事件重演。”

元首批评涉事员工对宗教缺乏敏感度

依布拉欣也以不点名的方式批评KK便利店。他说，一家由马来西亚籍员工组成的公司，对这样的事情不敏感是荒谬的。“我们生活在多元国家很长的时间了，这类涉及宗教和种族的错误是不能接受的，也不容再次发生。”

日前，雪兰莪州双威镇一家KK便利店被发现出售印有“真主”字眼的袜子，引起回教徒强烈不满。

虽然KK集团创办人兼行政主席蔡志权已于星期六（16日）召开记者会道歉，但未让事件告一段落。其中，巫统青年团团长阿克玛要求KK便利店在全国881家分店张挂道歉布条，否则号召回教徒抵制。

袜子供应商新建昌有限公司星期二发文告澄清，印有“真主”字眼的袜子只有五双，并非早前媒体报道的14双。公司的初步调查显示，袜子来自中国浙江省一家公司的库存。

马国内政部长赛夫丁指出，本案已交由警方全权处理。