涉超速驾驶袭警抢佩枪 新西兰兄弟在普吉岛被捕

（普吉岛综合讯）一对新西兰兄弟在泰国普吉岛旅游时涉嫌袭击警察，还抢夺佩枪，被当地警方逮捕。

据泰国媒体报道，事件发生在上星期六（3月16日），两名游客在普吉查龙社区超速危险骑电单车，被警员颂沙拦截，他们没有停下，反而加速逃离。

两人后来停下电单车，试图贿赂颂沙，但遭拒绝。两人想逃走，颂沙拿出手机拍照，疑似惹怒两人。他们试图抢夺他的手机，扭打了起来。

其中一人把颂沙压倒在地，抢夺他的佩枪，导致手枪走火开了一枪，所幸没有击中任何人。

接获举报的警察赶到现场逮捕了两人。泰国警方准备以殴打或阻碍警员执行任务、殴打执行任务的警员、试图贿赂、无照驾驶等多项罪名起诉两人。

涉案的是38岁的奥斯卡·戴伊和36岁的哈密什·戴伊。据新西兰媒体报道，两人是兄弟，他们的父母是新西兰的房地产发展商，也是当地的百万富翁。脸书页面“普吉岛信息中心”发布消息称，两人均是综合格斗选手。

泰国副警察总长素拉差德星期一（18日）在脸书发文说，他已下令普吉移民局撤销涉事游客的旅游签证并移送法办，案件结束后将两人遣返，从此以后禁止入境泰国。

普吉府府尹索蓬星期一谴责两名游客的行为。他说：“这样的袭击，无论是发生在我们官员或是普通民众身上，都是无法容忍的。这种行为是不当且非法的……这在旅游胜地如普吉岛树立了非常坏的榜样……必须采取严厉行动保护普吉岛的旅游氛围，必须确保普吉岛的游客和泰国人的安全。”

戴伊兄弟的父亲劳伦斯接受新西兰《先驱报》采访时说：“这非常令人担忧，我们一家都心乱如麻，我们祈祷能有一个好的结果。谁会想到会发生这样的事？他们不过是两个出去游玩的孩子。”