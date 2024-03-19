布林肯重申对菲“铁一般”安全承诺

（马尼拉综合电）美国国务卿布林肯在访问菲律宾时批评中国在南中国海的“挑衅行为”，重申美国恪守对盟友菲律宾“铁一般”的承诺，保护菲律宾免受南中国海的任何武装袭击。

布林肯星期一（3月18日）晚从韩国飞抵马尼拉，星期二（19日）会见了菲律宾外交部长马纳洛和总统小马可斯。这是小马可斯2022年6月上任以来，布林肯第二次访菲。

布林肯在与马纳洛会谈后的联合记者会上说，南中国海（中国称南海）水域不只对菲律宾重要，对本区域、美国和全球亦然。“这就是为什么我们与菲律宾站在一起，恪守双方铁一般的防卫承诺，包括在共同防御条约的承诺。”

布林肯批评中国在南中国海的“挑衅行为”时说，中国船只在有争议水域拦截、严密跟踪菲律宾船只、对菲律宾船只使用高压水炮后，美国和其他国家联合起来支持菲律宾。他还说，世界已经看到中国在南中国海的行为违反国际法。

他称：“对于中华人民共和国的行动威胁到我们对于自由和开放印太的共同愿景，包括南中国海在内，我们有共同的关切。”

马纳洛则说，今后的挑战是如何维持并进一步提升菲律宾与美国的关系。他称，菲律宾希望按以规则为基础的国际秩序，解决南中国海争端。

中国指美国无权介入中菲涉海问题

中国指美国不是南中国海问题当事方，“无权”介入中菲之间的涉海问题。

中国外交部发言人林剑星期二在例行记者会上作出回应时说：“美菲军事合作不得损害中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾非法主张站台背书。中方将继续采取必要措施坚定捍卫自身领土主权和海洋权益，维护南海和平稳定。”

一些菲律宾民众上街示威，抗议美国国务卿布林肯到访菲律宾。（法新社）

马尼拉德拉萨大学学者迪卡斯特罗指出，布林肯此次访菲，目的是“促进同盟关系”。

菲律宾大学政治学家克拉夫特则认为，小马可斯可能会想借此机会了解，什么事件会触发美国援引1951年《美菲共同防御条约》，以行动保护菲律宾。

布林肯强调，《美菲共同防御条约》适用于对南中国海任何地方的菲律宾武装部队、公务船或飞机，包括海岸警卫队船只和飞机的武装攻击。

美国国务卿布林肯与菲外长和总统会晤前，参观马尼拉一家半导体工厂时观看显微镜下的晶片。他将菲律宾形容为确保晶片供应链韧性的“日益重要的合作伙伴”。（路透社）

美国白宫星期一也宣布，小马可斯和日本首相岸田文雄来临的4月将齐聚华盛顿，4月11日将首度举办美国、日本和菲律宾三方峰会。

白宫发言人尚皮耶说，三位领导人将讨论三方合作，“促进包容的经济成长与新兴科技，推动洁净能源供应链与气候合作，并促进印太地区与世界的和平安全”。