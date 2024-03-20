菲总统称无意在南中国海激怒中方

（马尼拉/北京综合电）菲律宾总统小马可斯称，中国在南中国海的主权声索对菲律宾构成的威胁与日俱增，而菲政府在争议水域只是捍卫主权，无意“戳熊”，激怒中方引发争端。

小马可斯周二（3月19日）在总统府接受彭博电视专访时说：“我们正设法使事态稳定下来。”但他指出：“威胁与日俱增，我们须采取更多行动捍卫领土。”

小马可斯2022年上台执政以后，菲军方和海岸卫队更频繁地向阿云津礁（中国称仁爱礁）“坐滩”军舰马德雷山号运送物资，以及护送渔船到该水域捕鱼。中方出动船只拦截，双方一再发生冲撞。

小马可斯辩称：“我们没有指使任何冲突，也没有指使任何对峙……我们只是试图养活人民。”他指责中方对菲海岸卫队“采取了一些极为挑衅的行动”。就在本月，菲中船只在阿云津礁发生冲撞，菲方称四名菲船员受轻伤。

尽管摩擦频发，小马可斯强调他仍持续推动菲中对话，不希望事态演变至须援引1951年《美菲共同防御条约》。在记者追问下，小马可斯说，只有当菲律宾面对“存亡威胁”时，他才会援引上述防御条约，寻求美国保护菲律宾。

美国国务卿布林肯星期二访问马尼拉时，批评中国在南中国海的“挑衅行为”，重申美国恪守保护盟友菲律宾的承诺。

中驻菲大使馆发言人指布林肯罔顾事实威胁中方

对此，中国驻菲大使馆发言人周三（20日）回复媒体询问时说：“中方奉劝美方不要在南海问题上挑事生非、选边站队。”

发言人指布林肯罔顾事实，“无端指责中方在南海正当合法活动”，并批评布林肯再次“以所谓《美菲共同防御条约》义务威胁中方”，中国对此坚决反对。

根据中国外交部文告，外交部亚洲司司长刘劲松周二约见菲律宾驻华大使吉米，就中菲关系的基本原则和战略方向问题交换意见。刘劲松就菲方近期涉华负面表态，以及涉台、涉南中国海问题向对方提出严正交涉，表达强烈不满和中方坚定立场。

中国外交部称，吉米回应指菲律宾愿管控分歧，推动双边关系企稳回升。