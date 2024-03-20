马国警方建议效仿新加坡打击诈骗

（吉隆坡综合讯）马来西亚诈骗案猖獗，今年首两个月各类骗案造成的损失金额超过6亿6000万令吉（约1亿8700万新元）。为遏制这种现象，警方建议效仿新加坡政府，拟定“共同责任框架”，要求金融机构和电信公司也负起一定责任。

《马来西亚前锋报》报道，武吉阿曼警察总部商业罪案调查局总监南利透露，政府正起草一项对抗网络犯罪的新法案，而他认为，这类预防工作须相关单位发挥各自的作用和承担相应责任，因此建议新法案可采纳共同责任框架。

新加坡金融管理局和资讯通信媒体发展局去年10月针对钓鱼诈骗发布共同责任框架，就金融机构和电信业者的责任划分和赔偿机制展开公共咨询。根据新框架，金融机构须负起第一层把关责任，接着是电信公司，最后是消费者。

南利认同共同责任框架，强调任何无法适当履行职责的相关单位，都应承担相应责任，包括赔偿受害者的损失。

他指出，警方数据显示，去年至今，马国共有185家公司涉及投资诈骗，这些诈骗团伙贯用的模式有四个特点，即要求的投注额过高、承诺很快可获回酬、保证无损失风险，以及使用私人银行户头。

他促请民众提高警惕，在参与任何投资前，可通过警方的防诈查证钱骡系统（SemakMule），以及马国公司注册委员会的投资查核网站（investment checker）查询。

根据警方数据，商业罪案调查局今年首两个月立案调查6272起诈骗案投报，总损失金额高达6亿6400万令吉。其中，网络诈骗案是被骗金额最大的类别，损失金额达2亿5300万令吉，相当于调查案件总数的83​​.8%。