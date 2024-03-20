马国央行预计今年GDP增长4%至5%

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家银行重申，马国经济基本面强劲，经济增长前景乐观，外贸也强稳，令吉走低是因持续被低估。国行会致力维护市场对令吉的信心，并预期今年可取得4%至5%的经济增长，高于去年的3.7%。这符合首相兼财政部长安华的预测。

国行星期三（3月20日）发布《2023年国行年报》。报告指出，令吉近期走势主要受短期因素影响，例如美国联邦储备局激进的货币政策紧缩、金融市场预期的转变、全球经济动荡及投资情绪不稳等。

国行总裁：令吉持续被低估 不及时解决或有永久影响

国行总裁阿都拉昔在发布会上指出，国行意识到令吉持续被严重低估的问题，如果不及时解决，可能对经济产生永久影响。国行因此已与政府合作加快资金流入，让令吉能适当反映马国经济基本面和前景。

他说，自国行上个月开始接洽政联投资公司和政联公司，以及鼓励私人界如进出口商把海外投资收入汇回马国以来，令吉汇率已有明显改善。“随着全球及国内因素好转，预计可在今年逐步带稳令吉走势。令吉兑美元今年初还在4.60令吉水平，到了2月20日走贬至4.79令吉，但到了3月15日已回稳至4.70令吉，说明令吉弱势仅是短暂现象，主要受到外围因素冲击。长期而言，我们相信令吉的表现会重新和马来西亚强劲的经济基本面挂钩。”

旅游业会成马国重要外汇收入来源

阿都拉昔提到，旅游业会成为马国重要的外汇收入来源，有助改善令吉汇率，但长远来看，经济的结构性改革才是支持令吉汇率复苏的关键。

看好令吉前景的同时，国行也密切留意其他可能冲击令吉走势的因素，包括中国经济增长力道放缓，以及全球原产品价格走软。

展望今年的经济表现，阿都拉昔说，四大因素将继续支撑马国经济增长，包括内需持续扩大、投资活动改善、全球贸易反弹，以及旅游业持续复苏。

国行在年报中也提到，全球贸易反弹和科技上升周期改善了外部需求，从而支撑国行对马国经济增长的预测。由于马国在半导体供应链中的重要作用，科技上升周期对马国有利。

不过，国行提醒，马国经济增长仍面临下行风险，包括外围需求比预期弱、地缘政治冲突升级、大宗商品因恶劣气候而减产，以及政府落实针对性补贴机制的潜在冲击等。