越南国家主席武文赏辞职 传涉贪腐丑闻

（河内综合电）上任仅一年的越南国家主席武文赏递交辞呈，获得执政的越南共产党中央委员会批准，成为历来任期最短的国家主席。越南政局可能因此再陷动荡，影响外国投资者的信心。

武文赏的辞职据信和越南近期大力打贪有关。越通社星期三（3月20日）报道，根据越共中央检查委员会和职能机构的报告，武文赏违反了干部党员模范责任规定，须根据党规和国家法律承担身为党中央政治局委员、书记处书记和中央委员的模范责任。

报道还说，武文赏的违规行为和缺点引起了恶劣舆论，影响了党、国家和武文赏个人的声誉，并指武文赏“深知自己对党、国家和人民的责任”，因此辞去国家主席、越共中央政治局委员和国防安全委员会主席等职务。

现年53岁的武文赏是在越南警方宣布逮捕中部广义省原省委副书记、省人民委员会主席高科后主动请辞。据了解，高科是因为涉贪被捕，而有关贪腐事件发生在2011年至2014年，武文赏出任广义省委书记期间。

越共中央委员会是在越南国会星期四（21日）召开特别会议前一天，开会讨论并批准武文赏的请辞。越南国会预计会在特别会议中确认武文赏辞职的决定。国家副主席武氏映春料将再次担任代主席，直至国会选出新国家主席。

越南国家领导人近年出现的重大变动都与反贪行动有关。越南前国家主席阮春福去年1月在多名官员被爆出于冠病疫情期间有违规和不当行为后，宣布辞职以示负责。同年3月，武文赏获得越共中央委员会提名，并通过国会投票，当选新任国家主席。

武文赏原本的任期到2026年。他据称与越共中央总书记阮富仲关系密切，被视为是阮富仲的接班人。在过去几年的打贪行动中，武文赏曾任阮富仲的反贪腐副手；由于武文赏没有涉及任何腐败丑闻，被认为是越共继续打击贪腐所需、具道德权威的领导人。

尽管越南当局的反贪行动旨在消除腐败，提高投资者的信心，但也被批评者质疑是政治内斗的工具。虽然当前的政治危机很可能通过迅速选出新国家主席而解决，但高层领导反复出现人事变动和改组，可能会损害投资者对这个高度依赖外国投资的国家的信心。

越共中央总书记、国家主席、政府总理和国会主席被称为越南政坛的“四驾马车”。在越南党政结构中，国家主席仅次于越共中央总书记。