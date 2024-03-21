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美菲“肩并肩”联合军演 近40年来将首次在菲领海外举行

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发布 / 2024年3月21日 8:45 PM
去年4月美菲“肩并肩”联合军演期间，联演部队向南中国海水域的模拟敌对目标发射一枚美国高机动性多管火箭系统（HIMARS）火箭炮。（档案照片）
去年4月美菲“肩并肩”联合军演期间，联演部队向南中国海水域的模拟敌对目标发射一枚美国高机动性多管火箭系统（HIMARS）火箭炮。（档案照片）

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（马尼拉综合电）南中国海紧张局势持续升温之际，菲律宾和美国的“肩并肩”年度联合军事演习将于4月在面向南中国海的巴拉望岛西侧12海里以外的国际水域举行，这是美菲39年来首次在菲领海外举行联合军演。

巴拉望岛（Palawan）西边就是菲律宾和中国之间有主权争端的南沙群岛海域。“肩并肩”（Balikatan）联合军演菲方负责人洛希科上校表明，届时不管有关水域是否有中国船只，联合军演都会按计划举行。

《菲律宾星报》星期四（3月21日）报道，洛希科星期三（20日）召开记者会说，过去肩并肩军演的活动范围仅在菲方的12海里领海内进行，今年将首次向外延伸。除了美菲两国，还会有14个国家以观察员身份参与演习，其中包括澳大利亚和日本。

他指出，今年法国海军也会参与军演。这个海上演习包括分队战术、搜救、登船搜索和扣押行动，还有炮击演习、甲板作业等。

他说，今年的肩并肩联合军演将有1万6000人参与，其中约1万1000人是美军和其他方面的代表，其余是菲武装部队成员。“这个演习是我们备战状态的展示，意在威慑，如果不能起到威慑作用，我们会防御……我们想传达的信息是，我们认真捍卫自己的领土，并且拥有盟友……这个联盟仍在继续壮大。”

中菲两国在南中国海的对峙日趋紧张，今年初以来双方船只发生多次摩擦。菲海岸警卫队发言人塔瑞拉星期四指出，警卫队船只星期二（19日）在前往派格阿萨岛（Pag-asa Island，中国称中业岛）途中，遭到一艘中国海军舰艇尾随。菲方还看到13艘中国民兵船和两艘中国海岸警卫队船只。

菲军方星期三也声称，在南中国海海域附近发现至少30艘中国船只，包括一艘海军舰艇。在马尼拉和北京之间紧张局势加剧之际，菲方接连发表类似声明，凸显海上监视行动正在加强。

菲总统小马可斯星期二告诉彭博社，中国政府在南中国海的扩张主张，对菲律宾的威胁日益严重，菲方须采取更多措施来保卫自己的领土。但他强调马尼拉无意激怒北京引发争端。

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