美菲“肩并肩”联合军演 近40年来将首次在菲领海外举行

（马尼拉综合电）南中国海紧张局势持续升温之际，菲律宾和美国的“肩并肩”年度联合军事演习将于4月在面向南中国海的巴拉望岛西侧12海里以外的国际水域举行，这是美菲39年来首次在菲领海外举行联合军演。

巴拉望岛（Palawan）西边就是菲律宾和中国之间有主权争端的南沙群岛海域。“肩并肩”（Balikatan）联合军演菲方负责人洛希科上校表明，届时不管有关水域是否有中国船只，联合军演都会按计划举行。

《菲律宾星报》星期四（3月21日）报道，洛希科星期三（20日）召开记者会说，过去肩并肩军演的活动范围仅在菲方的12海里领海内进行，今年将首次向外延伸。除了美菲两国，还会有14个国家以观察员身份参与演习，其中包括澳大利亚和日本。

他指出，今年法国海军也会参与军演。这个海上演习包括分队战术、搜救、登船搜索和扣押行动，还有炮击演习、甲板作业等。

他说，今年的肩并肩联合军演将有1万6000人参与，其中约1万1000人是美军和其他方面的代表，其余是菲武装部队成员。“这个演习是我们备战状态的展示，意在威慑，如果不能起到威慑作用，我们会防御……我们想传达的信息是，我们认真捍卫自己的领土，并且拥有盟友……这个联盟仍在继续壮大。”

中菲两国在南中国海的对峙日趋紧张，今年初以来双方船只发生多次摩擦。菲海岸警卫队发言人塔瑞拉星期四指出，警卫队船只星期二（19日）在前往派格阿萨岛（Pag-asa Island，中国称中业岛）途中，遭到一艘中国海军舰艇尾随。菲方还看到13艘中国民兵船和两艘中国海岸警卫队船只。

菲军方星期三也声称，在南中国海海域附近发现至少30艘中国船只，包括一艘海军舰艇。在马尼拉和北京之间紧张局势加剧之际，菲方接连发表类似声明，凸显海上监视行动正在加强。

菲总统小马可斯星期二告诉彭博社，中国政府在南中国海的扩张主张，对菲律宾的威胁日益严重，菲方须采取更多措施来保卫自己的领土。但他强调马尼拉无意激怒北京引发争端。