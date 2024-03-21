2015年以来首次转亏为盈 马航集团去年获利7.6亿令吉

（吉隆坡综合讯）马来西亚航空集团宣布，2023年集团转亏为盈，录得7亿6600万令吉（约2亿1776万新元）净利，逆转2022财政年的近11亿令吉净亏损。这是马航集团2015年成立以来首次录得净利。

马航集团（Malaysia Aviation Group）董事经理依占依斯迈星期四（3月21日）在记者会上指出，集团去年全年营业额提高到138亿5000万令吉，比上一个财年的106亿1000万令吉增长31%。

就营运盈利而言，马航集团录得8亿8900万令吉，与前期的5亿4000万令吉相比，按年激增64%。马航集团截至2023年1月底的现金结余为42亿7000万令吉。

依占依斯迈说，这是马航集团2015年成立以来首次录得净利，业绩表现十分强劲。他将马航的业绩表现归功于商务舱的高需求、国际网络加强、载客量管理，以及紧密的合作伙伴关系等因素。

对于未来计划，依占依斯迈指出，马航将专注于推动创新、提高营运效率，和为客户提供卓越的体验。

马航今年1月宣布，预计今年第三和第四季度将接收12架新飞机，同时看好2033年前能组建一支50架窄体飞机和50架宽体飞机组成的机队。

马航也估计航空旅行收益今年下半年料趋于疲软，因此在未来五至10年，非航空服务业务将占马航总收入约三成。马航还放眼在2030年跻身全球十大航空公司，以及亚太地区前五名的航空公司。

马航1994年成为上市公司后就连年亏损。1997年亚洲金融风暴后，马哈迪政府以约18亿令吉收购马航前主席达祖丁的马航股权，并让马航转为国有企业。

2014年，马航的MH370航班失联，以及MH17航班在乌克兰上空遭击落，使这家连年亏损的企业雪上加霜。当局因此下令马航除牌，并投入60亿令吉展开重组计划。这是马国政府第二次大手笔挽救马航。当局2020年再透过国库控股向马航注资50亿令吉。