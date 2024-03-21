扩权第一步？马元首出任名誉警察总长引发议论

（吉隆坡综合讯）马来西亚国会通过修改警察法令，让国家元首出任名誉警察总长，引起各方猜测这可能是元首扩权的第一步。

2024年警察（修正）法案星期四（3月21日）在国会下议院三读通过，其中一项新增条文是国家元首将担任马国警察部队的名誉警察总长。

马国内政部副部长三苏安努亚当天在国会总结时说，这不仅是对警方的高度认可，也是认同及巩固了联邦宪法阐明的国家元首在马国的最高地位。

他说，根据联邦宪法第32条文，国家元首在听取警队委员会和首相的建议后，有权委任警察总长和副警察总长，而这项修正案是进一步认可国家元首的这项权力。

这项修正案在国会三读通过之前，马国元首依布拉欣星期二（19日）就穿着名誉警察总长的礼服出席联邦直辖区日颁授勋衔及勋章仪式。这套礼服也被称为“警队一号礼服”，依布拉欣是马国首位穿上这套礼服的国家元首。

名誉警察总长礼服类似马国警察总长的礼服。不过，名誉警察总长的肩章有五颗星，警察总长的肩章是四颗星。

马国联邦宪法赋予国家元首一定的职责及权利，但元首大多时候只是象征意义远大于实质意义的虚位君主。然而，2018年大选后马国陷入政治动荡，三位首相的任期都不到两年，政权频繁更迭让国家元首掌握决定首相人选的实质权力。

柔佛苏丹依布拉欣是在今年1月31日出任国家元首。他曾在去年12月表明不会当“傀儡元首”，并将运用影响力“矫正”国家。他还说，反贪污委员会和国家石油公司应改向元首负责，元首也应对司法任命及勋章颁发有话语权等。

马国首相安华当时回应说，这些都只是依布拉欣的建议，而只要不违反宪法规定的君主立宪制，联邦政府愿意讨论此事。

不过，马国前首相马哈迪认为，依布拉欣要求扩大国家元首权力的说法，已危及宪法规定的君主立宪制。他说，统治者与议会之间按宪法分配权力，将比任何一方掌握绝对权力更安全。