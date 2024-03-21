马国财政部：今年资本得利税估计近8亿令吉

（吉隆坡综合讯）马来西亚财政部透露，当局3月1日开始落实资本利得税后，预计今年可增加近8亿令吉（约2亿2700万新元）的额外收入。

财政部副部长林慧英星期四（3月21日）告诉国会，上述数额是根据过去几年的股权趋势而作出的预测。

她说，政府与资本市场行业参与者讨论后，同意豁免单位信托基金处置外国资本资产汇至马国时产生的利润，豁免期限是今年1月1日至2028年12月31日。

她指出，这项豁免将减少政府从资本利得税获得的收入，但政府认为，这有助提振资本市场的表现，利大于弊。“这将使超过九成的单位信托基金投资者获益。”

林慧英说，政府也认为，这项豁免的目的是确保单位信托基金接下来仍是对民众具有吸引力，且容易获得的投资选项。“个人投资者也能从中获得更多回酬，尤其大多数投资者都是准备提前退休者，或退休人士。”

根据去年10月公布的2024年马国财政预算案，从今年3月1日起，脱售当地公司非上市股票，将按净利被征收10%资本利得税（Capital Gains Tax）。这是首相兼财政部长安华为扩大国家税收的措施之一。

今年1月，马国第二财政部长阿米尔韩沙宣布，政府同意从今年起至2028年底豁免征收单位信托的资本利得税。政府也同意今年至2026年底，豁免海外收入所得税。