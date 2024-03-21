越南权力斗争激烈 政治稳定受质疑

（河内综合电）越南国会星期四（3月21日）召开特别会议，正式批准国家主席武文赏的请辞，并宣布由国家副主席武氏映春出任国家代主席，直至国会选出新国家主席。观察人士指出，一年多内有两名国家主席因违纪涉贪下台，凸显了执政的越南共产党内部权力斗争激烈，以及政治充满不确定因素。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院越南研究计划访问学者阮克江指出，最新的这场政治地震，对经常以拥有强大及稳定的政治来吸引外国投资的越南来说，不是一个好的迹象。

全球风险管控顾问公司化险集团（Control Risks）的越南分析师阮琳也认为，这场政治动荡对越南而言是一场“公关灾难”，会威胁越南政治稳定的良好声誉。

不过，也有分析员认为，越南是全球供应链转移的主要受惠国，越南政府意识到维持及促进整体经济发展是长期优先事项，因此，当前的政局变化不会影响投资者对越南长期经济潜力的看法。

亚洲前沿资本有限公司（Asia Frontier Capital Ltd）驻香港基金经理德赛说：“此事并没有改变我对越南经济的积极看法，因为越南政府意识到出口、制造业和整体经济发展是长期优先事项，因此我不认为这类政治变化会动摇现状。”

上任仅一年的武文赏星期三（20日）递交辞呈，获得越共中央委员会批准，成为历来任期最短的国家主席。他的辞职据知和越南近期大力打贪有关。越南政府当天在一份声明中说，武文赏违反了党规，但没有提到武文赏具体的违规行为。

武文赏原本的任期到2026年。他据称与越共中央总书记阮富仲关系密切，被视为是阮富仲的接班人。在越南党政结构中，国家主席仅次于越共中央总书记。随着武文赏自请下台，下一任接班人是谁备受瞩目，而第二次因国家主席辞职而出任代主席的武氏映春会否“顺理成章”被扶正，引起各方议论。

现年53岁的武氏映春曾在去年1月，越南前国家主席阮春福被爆出于冠病疫情期间有违规和不当行为而辞职后，暂代国家主席职，直到同年3月武文赏上台。

不过有分析认为，武氏映春不是越共中央政治局委员，获选为国家主席的可能性不高。但如果党内各派系无法达成共识，她可能成为折衷人选。