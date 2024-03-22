马来西亚决定不承办2026年共运会

（吉隆坡综合讯）马来西亚内阁拒绝共和联邦运动会联合会的献议，决定不承办2026年共运会。

马国青年及体育部星期五（3月22日）发文告指出，共运会联合会代表2月5日会见青体部部长杨巧双，献议让马国接下2026年共运会的主办权。第二财政部长阿米尔韩沙也出席了有关简报会。

根据文告，马国内阁商议后认为，共运会联合会的资助无法涵盖主办这项体育赛事的全部费用。“此外，我们也无法在短时间内断定赛事能带来经济效益。”

马国政府感谢共运会联合会的邀约，但表明目前希望将重心放在发展体育项目，以及照顾人民福祉。

2026年共运会原本由澳大利亚维多利亚市主办，但由于承办成本从最初预计的26亿澳元（约23亿新元）增加到70亿澳元，促使澳洲政府去年7月决定放弃承办，并支付3亿8000万澳元的违约金。共运会联合会随即建议马国接手，并准备资助1亿英镑（约1亿7000万新元）。

不过，由于成本太高，马国官员对于是否承办态度不一。有人认为这能提振旅游业，是创造经济机遇的好时机；另有人认为，高昂的主办成本将加重马国的财务负担。

马国曾于1998年承办共运会。共运会联合会的74个成员国和地区当中，曾举办共运会的只有英格兰、加拿大、澳洲、威尔士、新西兰、牙买加、苏格兰、印度和马国。