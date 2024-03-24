泰拟禁休闲大麻 料不会冲击旅游业

泰国计划在今年内颁布新法收紧对大麻的管制，禁止休闲用大麻，仅允许大麻继续作医疗用途，引发部分业者担心会对旅游业造成负面影响。泰国观察家预料新法不会对旅游业造成冲击，反而可能让游客更安心到泰国游玩，对当地旅游业带来正面影响。大麻商家则仍在观望，等大麻管制法出炉后再随机应变。

泰国卫生部长崇南日前透露，这项法案草案3月提交内阁寻求批准，法案今年底提呈国会辩论，目标是赶在国会于10月休会前通过。

泰国政府2018年批准大麻作医疗和研究用途，2022年将大麻无罪化，曼谷和普吉岛等旅游区的大麻商店如雨后春笋。市场预计，到了2025年，泰国大麻产业的价值将达12亿美元（约16亿新元）。

针对泰国打算收紧对大麻的管制，在曼谷经营大麻商店和咖啡厅“大麻王国”（Cannabis Kingdom）的业者坤亚接受《联合早报》采访时说，他的商店去年1月正式营业，主要客户是外国游客。

对于是否担心法案会冲击生意的问题，他直言法案在国会通过前，一切可能都是空谈，他会等到法案正式通过后再作调整。“我们目前仍处于观望阶段，等法案通过、事情变得清晰后，再随机应变。”

泰国大麻倡导团体“高原网络”（Highland Network）创始人拉塔蓬告诉彭博社，这项禁令可能使新兴的大麻产业再次转入地下，并对经济造成严重冲击。“大麻产业已经完全浮出水面，正在蓬勃发展。这项禁令会带来深远影响，尤其是对小型企业和农场。我们会被迫结业，最终消亡。”

学者：加强监管大麻有助于消除中国游客顾虑

泰国清迈大学商学院市场营销系讲师巴功博士（Pagon Gatchalee）受访时说，收紧管制确实有可能对部分大麻业者带来冲击，政府应该做好准备引导商家适应和遵循新法规，“但从长远来看，这反而有利于泰国旅游业”。

他进一步解释，中国游客前往泰国旅游的势头在复苏，加强监管大麻有助于消除中国游客的相关顾虑，对泰国整体旅游业起正面影响。

“中国法律严禁民众碰大麻，因此有些中国人对于来大麻行业兴盛的泰国会有所顾虑，新法落实后应该会对旅游业带来正面影响。”

泰国和中国3月1日起实行旅游免签，泰国旅游与体育部预测，今年将有约800万人次的中国游客到访泰国，带来约3200亿泰铢（约120亿新元）的收益。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院泰国研究项目客座资深研究员兼项目主任丁萨（Termsak Chalermpalanupap）也认为，法案不会对泰国旅游业造成太大冲击，“我相信没有很多外国游客到泰国就是为了享受大麻”。

不过他坦言，要落实新法很可能会面对来自泰自豪党的阻力。“它可能会试图捍卫允许每家每户‘自由’种植大麻，以及放宽售卖大麻植物和商品的限制。”

泰自豪党是执政联盟的第二大党，在前朝政府时极力推动大麻无罪化。

丁萨强调，无论推出什么新条规，重要的是“执法部门清楚知道他们可以做什么，不能做什么”。

泰国兰实大学政治学助理教授万威七（Wanwichit Boonprong）认为，禁止休闲用大麻受到社会普遍支持，相信势在必行。

“我相信这项法案一定会通过……泰自豪党此前一直推动的大麻政策，必然屈服于社会压力。”