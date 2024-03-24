泰国草拟气候变化法案 应对升温加强国家复原力

（曼谷讯）泰国政府计划今年6月提交首份气候变化法案予内阁审议，法案旨在应对全球气温升高对自然生态系统、人民福祉和经济造成的损害，同时提高国家面对气候危机的适应及恢复能力。

《曼谷邮报》报道，泰国气候变化与环境局副主任巴威奇说，法案涉及的内容关系到各大主要部门，包括能源部、交通部、农业和工业部及利益相关者，因此当局会向各方收集意见及有关温室气体排放的数据，并提交给自然资源和环境政策与规划办公室，以完善法案。

他说，当局会在这一周举行公开听证会，之后才会将最终版本的法案提交给内阁。

他预计这项法案会为公共部门和私人企业提供经济支持，包括向银行和环境基金申请贷款，协助公私领域投资绿色科技。“我们想要传达的主要信息是，希望所有利益相关者能采取强有力的行动来减少温室气体排放。”

泰国的气候变化法案是依据《巴黎协定》草拟。《巴黎协定》要求194个缔约方自行制定减排行动计划，合力将全球平均气温升幅控制在工业化前水平的2摄氏度内，并尽可能争取把升温控制在1.5摄氏度以内。

环境问题环环相扣，气候变化导致气温上升，环境变得更干燥，容易引发野火，造成空气污染。3月16日，泰国清迈的悬浮颗粒PM2.5浓度为每立方米224微克，是世界卫生组织建议水平的20倍以上。（法新社）

巴威奇也说，气候变化与环境局还考虑了碳税问题。当局将与税收局及关税局探讨，是否可以在不严重影响制造商的情况下征收碳税。

2021年在苏格兰格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会（COP26）上，泰国承诺到2050年实现碳中和，以及到2065年实现温室气体净零排放。为此，泰国已开始通过各政府机构和公共组织，促进私人领域和公共部门了解各自的二氧化碳排放量，并制定减排计划。