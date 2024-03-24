菲补给船遭中国海警水炮拦截 美日谴责中方行径

（华盛顿／马尼拉／北京综合电）美国国务院谴责中国海警船星期六在南中国海危险对付菲律宾补给船，并重申美国与盟友菲律宾站在一起。日本和欧盟驻菲大使也对中菲在南中国海的新一轮争执表达关切。

美国国务院发言人米勒星期六（3月23日）发声明指出，中国船只当天在南中国海反复使用高压水炮及鲁莽拦截菲补给船，导致菲人员受伤，补给船也严重受损。中方的行为“破坏了区域稳定，明显无视国际法”。

他说：“中国的行动阻碍了菲方例行的补给和轮换任务，剥夺了在阿云津礁（中国称仁爱礁）的菲律宾军人的必要补给。这是中国再一次阻挠菲船只行使公海航行自由权利，并破坏这个长期前哨基地补给线的最新事件。”

米勒在声明中重述了2016年国际仲裁庭针对南中国海案裁决的内容，指中国对阿云津礁周围水域主张的历史权利没有法律依据，而有关裁决对中菲两国都有法律约束力。

日本也谴责中国在南中国海的危险行动。日本候任驻菲大使远藤和也在社媒平台X说，日本对中国海警在南中国海一再采取危险行动导致菲人员受伤表达严重关切。他还重申星期四（21日）在东京举行的日美菲副外长会议的立场：“日本、菲律宾与美国团结一致。日本会与菲律宾站在一起。”

欧盟驻菲大使贝隆同样对此事感到担忧，并呼吁各方遵守国际仲裁庭的裁决和国际法，和平解决争端，保障所有人在南中国海的安全。

菲律宾星期六指责中国海警和海上民兵当天对阿云津礁的例行轮换和补给任务进行骚扰、阻拦、使用水炮和采取危险行动，造成菲人员受伤。中方则指菲船只不顾中国海警多次劝阻警告，硬闯仁爱礁水域，因此依法依规对菲方采取管制措施。

这是中菲三天内在南中国海的第二起争端。菲国家安全顾问阿诺已要求召开紧急会议，就星期六的事情讨论下一步行动，预计会议将在星期一（25日）召开。

他发声明说：“中国持续地、有系统地实施这些非法和不负责任的行动，说明了和平、对话和遵守国际法只是它空洞的主张。中国海警的行动向菲律宾人和国际社会证明，中国不承认国际法对其行动有任何约束力或限制。”

中国国防部星期天（24日）强调，中国海警拦阻、驱离向在仁爱礁坐滩军舰运送物资的菲船合理合法，并警告如果菲律宾一再挑战中国底线，中国将继续采取坚决果断措施，坚定维护自身的领土主权。

中国国防部新闻发言人吴谦当天回答记者提问时说，中方愿与菲方通过对话谈判妥善解决争议，但菲方“出尔反尔、背信弃义，妄图将仁爱礁非法坐滩军舰加固建成永久设施，中方对此绝不会坐视不管。”

他还说：“我们正告菲方，停止发表任何可能导致矛盾激化、局势升级的言论，停止一切侵权挑衅行径。”