西马八区拉响二级热浪警报 连续三天气温或达40度

（吉隆坡／马六甲综合讯）马来西亚气象局星期六（3月23日）向西马半岛北部的八个地区发布二级橙色热浪警报，创下今年以来的最高纪录。

这八个地区是玻璃市州、吉打州古邦巴素、巴东得腊、波各先那、锡、华玲、哥打士打，以及霹雳州上霹雳县，未来三天的最高气温预计将达到37至40摄氏度。

西马半岛的五个地区也处于一级黄色热浪警报，分别是吉打州浮罗交怡、瓜拉姆达和本同，以及霹雳州的江沙和近打，未来三天的最高气温将达到35至37摄氏度。

气象局指出，马国正处于东北季风的最后阶段，西马北部地区会出现云层覆盖、降雨量减少的情况，导致天气比平常更炎热及干燥。当局预测炎热天气将持续至4月，提醒民众应避免公开焚烧及多喝水。

据《东方日报》报道，马国国防部副部长阿德里星期六出席活动时说，马国武装部队已准备好协助政府进行造雨工作。

阿德里说：“武装部队之前曾协助沙巴州造雨，如果西马半岛也有这项需求，我们将给予协助。”但他强调，造雨工程需视天气条件而定，政府目前也尚未提出造雨的要求。

马国最近这一波热浪中，已有至少27人中暑和出现热衰竭，彭亨州有一人中暑死亡。炎热天气也导致柔佛的森波浪水坝及槟城的亚依淡水坝储水量减少，处于临界水平。

马国卫生部建议，处于热浪警报地区的学校应暂停所有户外活动；如果炎热天气恶化，校方可根据教育部去年发布的指导原则停课。