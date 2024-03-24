砂州政府对PADU有疑虑 暂停为民众注册

（吉隆坡综合讯）马来西亚砂拉越州政府对主要数据库系统（PADU）有疑虑，指示官员暂停为砂州人民注册PADU账号。马国首相安华要求经济部长拉菲兹展开审查，并向内阁作出解释。

据《星洲日报》报道，砂州一些社区领袖与乡村发展及安全委员会日前接到砂州务秘书阿玛阿布巴卡的通知，暂停为民众注册PADU账号。

砂州旅游、创意产业及表演艺术部长阿都卡林透露，砂州内阁星期四（3月21日）召开会议时讨论了PADU注册帐号事宜，他相信那只是暂时性的限制。

安华星期六（23日）回应此事时证实，砂州总理阿邦佐哈里对PADU提出了一些担忧和问题。安华已要求经济部审查这些问题，并在来临的内阁会议中作出解释。

拉菲兹说，他将会晤砂州政府讨论此事。据他了解，砂拉越推迟注册PADU的指示，仅限于州政府官员及职员。“由于砂州内阁会议里出现了一些意见，州政府要经济部先厘清疑虑，所以发出了暂停注册的指示。”

马国经济部耗资70亿令吉（约20亿新元）打造PADU，以便更有效地落实针对性补贴政策。政府从1月2日起开放让18岁以上的公民及永久居民注册PADU账号，截止日期为3月31日。不过，不少民众担心个人资料外泄而未注册。

拉菲兹表明，政府不会延长截止日期 ，以免影响推行针对性补贴的进度。目前有736万人注册了 PADU账号，占马国总人口的35%。