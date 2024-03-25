为泰党前进党为明年地方选举摩拳擦掌

（曼谷综合讯）泰国执政党为泰党和最大反对党前进党的领袖最近先后访问清迈府，让两党之间的竞争备受各界关注。观察人士预计，两党将在明年初的地方政府选举一决高下。

经历了2023年的激烈大选后，2025年初的地方选举无疑是衡量主要政党执政表现和支持率的主要考场之一。为泰党的前首相达信3月14日至16日回家乡清迈访问，首相社德他15日至17日也在清迈访问，并与达信会面聚餐。同一时间到访清迈的还有前进党前党魁披塔，但他否认自己的清迈之行是政治秀，而是要关注当地的空气污染问题。

达信访问清迈被指借机发挥自己在当地的影响力，帮助为泰党重新站稳阵脚。为泰党在去年5月大选的表现不如前进党；在被认为是为泰党堡垒的清迈府，前进党拿下总数10个议席中的七个，为泰党只赢得两个，前副首相巴维的公民力量党获得一席。2019年大选时，为泰党囊括清迈府的九个议席。

达信一直是公认的为泰党实权领袖，目前的党魁是他的小女儿佩通坦，因此当达信结束流亡生涯返回泰国，并获得泰王特赦及假释后，舆论相信他会重新控制政局。

清迈会成为检视两党支持率的主战场

前进党副党魁素比讪告诉《曼谷邮报》，他相信达信清迈之行的目的就是要重振声望，并帮助为泰党巩固在清迈的政治地位。因此，来临的地方政府选举，清迈会成为检视前进党和为泰党支持率的主战场。

泰国地方议会的任期将在今年12月20日届满，地方选举须在那之后的45天内，或最迟明年2月初举行。

泰国北部帕府（Phrae）的为泰党议员沃拉瓦德说，之前为泰党和前进党同样在野时，两党曾合作解决问题，但如今前进党处处与为泰党作对。

清迈大学政治学讲师努德达功认为，披塔选择和达信及社德他同时访问清迈，是不想让达信和社德他占据媒体焦点。

尽管他相信达信在清迈仍有影响力，但从上届大选结果来看，为泰党已失去清迈的民心。他不认为披塔和达信在清迈的这场政治较劲会对下次选举有太大影响，因为清迈选民不满为泰党与公民力量党及泰国人团结建国党结盟。

披塔的支持率仍高于首相社德他

此外，披塔的个人魅力对为泰党而言也是一大挑战。尽管无缘出任首相，还面临可能被禁从政的危机，但最新民调显示，披塔的支持率仍高于为泰党的首相社德他，且领先优势持续扩大。

根据泰国国家发展管理研究所星期天（3月24日）公布的民调，披塔以42.75%的支持率排名第一，高于上次调查的39.4%。社德他的支持率则从22.35%降至17.75%。

披塔虽然当不成首相，但民望仍高居不下，领先首相社德他25个百分点。（法新社）

不过，泰国宪法法院今年1月裁定，前进党大选时承诺修改冒犯君主法，是企图推翻君主立宪制的行为，已违反宪法。选委会3月向法院提出申请，强制解散前进党。如果前进党被解散，包括披塔在内的领导人可能被禁参政10年。

《民族报》引述消息报道，现已解散的未来前进党创办人塔纳通认为，前进党必将步上它的前身，即未来前进党的后尘，因此建议前进党议员做好准备加入新政党。