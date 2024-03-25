马国内阁同意修订煽动法令管制3R课题

（吉隆坡综合讯）马来西亚内政部长赛夫丁透露，内阁已批准启动修订《1948年煽动法令》的程序，以防止人们操弄种族、宗教与王室课题。

赛夫丁在星期天（3月24日）播出的网络清谈节目《出去一下》（Keluar Sekejap）中说，修订法令不是为了加强言论控制，而是要更有效地管理种族、宗教、王室（race, religion, royalty，简称3R）课题。

赛夫丁说，他早前会晤马来统治者时，有统治者问他为何政府放任人们攻击王室。“他们问道，为何10到15年前不会有人公开批评王室，现在却每天都发生？难道我们没有法律吗？”

他指出，团结政府反对利用煽动法令来达到政治目的，“但对付涉及3R的行为，这项法令还是有必要的”。

他透露，马国警方去年共接获170起与3R课题有关的投报，并提控了七起案件的涉案者。

最近，在野的伊斯兰党主席哈迪阿旺涉发表对王室不敬的言论，引起雪兰莪州苏丹沙拉弗丁的不满。马国警方随后援引煽动法令调查哈迪阿旺。

赛夫丁重申，政府的立场是，煽动法令仅适用于制止3R课题的挑衅言行，而不是用来对付政敌。“首相安华已发出指示，不可利用煽动法令作政治反击。”

赛夫丁也是希望联盟总秘书。他在节目中说，现年76岁的安华健康状况良好，希盟计划在下一届大选后，继续由安华出任首相。

他透露，希盟尚未决定是否要在下一届大选继续与国民阵线合作，但希盟和国阵已举行一系列会议，就此课题展开磋商。