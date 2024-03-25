干旱导致马泰边境哥乐河干涸 或加剧走私活动

东南亚动态 干旱导致马泰边境哥乐河干涸 或加剧走私活动发布 / 发布 / 2024年3月25日 8:29 PM 干旱天气导致隔开马国与泰国的哥乐河干涸，人们可轻易越河跨境，提高走私活动的风险。（阳光日报） 哥乐河部分河段的水位一度降至0.3米，露出了河床。吉兰丹居民在河中央的小沙洲上，拍摄对岸的泰国。（阳光日报）字体大小:小中大（兰斗班让／哥打峇鲁综合讯）干旱天气导致马来西亚与泰国的边界哥乐河干涸，人们可轻易越河穿过边境，引发走私活动恶化的担忧。据《阳光日报》报道，受干旱影响，位于吉兰丹兰斗班让的哥乐河（Sungai Golok）的水位两周前开始下降，部分河段的水位一度降至0.3米，露出了河床。当地居民过去须乘搭小船渡河，如今却可步行到对岸的泰国。兰斗班让居民末拉兹姆（60岁）担心，河水水位降低会提高边境走私活动的风险，希望当局加强执法。不少居住在哥乐河沿岸的居民也希望干旱尽快结束，否则更多河流可能出现干涸。吉兰丹警方承诺将在长达96公里的河流边境加强执法及巡逻，以打击哥乐河上的走私活动，并对任何试图非法越境的人采取严厉行动。丹州总警长莫哈末扎基哈伦星期天（3月24日）提醒民众，非法越境是严重的罪行，人们无论是乘车或骑电单车越过边界，都必须持有效证件。请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 马来西亚 泰国 边境管制 走私 干旱 马国企业受促提高工程师工资 至新加坡工资三分二 普拉博沃着手组阁 政坛进入密集磋商