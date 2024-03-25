干旱导致马泰边境哥乐河干涸 或加剧走私活动

（兰斗班让／哥打峇鲁综合讯）干旱天气导致马来西亚与泰国的边界哥乐河干涸，人们可轻易越河穿过边境，引发走私活动恶化的担忧。

据《阳光日报》报道，受干旱影响，位于吉兰丹兰斗班让的哥乐河（Sungai Golok）的水位两周前开始下降，部分河段的水位一度降至0.3米，露出了河床。当地居民过去须乘搭小船渡河，如今却可步行到对岸的泰国。

兰斗班让居民末拉兹姆（60岁）担心，河水水位降低会提高边境走私活动的风险，希望当局加强执法。

不少居住在哥乐河沿岸的居民也希望干旱尽快结束，否则更多河流可能出现干涸。

吉兰丹警方承诺将在长达96公里的河流边境加强执法及巡逻，以打击哥乐河上的走私活动，并对任何试图非法越境的人采取严厉行动。

丹州总警长莫哈末扎基哈伦星期天（3月24日）提醒民众，非法越境是严重的罪行，人们无论是乘车或骑电单车越过边界，都必须持有效证件。