槟城公布五年战略蓝图 推动经济可持续发展

（槟城综合讯）马来西亚槟州发展机构公布未来五年的战略发展蓝图，力求加强槟城的经济发展，成为国家经济的重要支柱。

槟州首席部长曹观友星期一（3月25日）主持推介仪式时说，槟城希望通过五年策略发展蓝图吸引更多投资，并成为国家经济增长的主要贡献州。

他说：“五年战略蓝图不仅体现了槟城2030愿景，也将推动经济迈向可持续发展及数码化。”

槟州发展机构首席执行官阿兹峇卡出席推介仪式时说，槟州2024年至2028年战略发展蓝图有四大方向，即土地创新、资产创新、商业可持续发展以及智能专业。

槟州政府将耗资50亿令吉（约14亿2300万新元）推出15项高效益的计划，预计在未来七至八年内，催化槟城经济可持续发展。

阿兹峇卡说，五年战略发展蓝图的其中一项核心是增加槟城的土地储备。“我们预计到了2030年，槟州所有土地已全用作发展，所以我们必须从现在起增加土地储备。”

该机构正研究在威省回收3000英亩（约12平方公里）土地，以开辟新的工业园，并考虑通过填海方式增加土地储备。

威省北海市（Butterworth）是槟城重要的工业区之一，拥有北马重要的货运码头。

阿兹峇卡说，为了建设一个完善的工业生态系统，该机构计划在槟城国际机场附近打造一个占地32.4公顷的物流及配送园区，并将威省峇都加湾（Batu Kawan）工业园一块10公顷地段发展为物流中心。

为了应付外资的需要，该机构也将与私人界合作兴建四个可容纳3万名员工的宿舍。

此外，该机构也计划在槟岛峇六拜（Bayan Lepas）地区填海，发展长型滨水区（Linear Waterfront）项目；峇都加湾桂花城（Bandar Cassia）则将规划为高科技医疗城（Medi-City），目标是成为东南亚医疗服务的枢纽。