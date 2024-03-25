达信将访为泰党 见党员议员

（曼谷综合讯）泰国前首相达信星期二（3月26日）将访问为泰党总部，与该党的国会议员见面，但不会出席党内的会议。

泰国公共电视台报道，消息人士称，安排这样的会面是为了让为泰党国会议员有机会向达信表示支持，也比让他们到达信家拜访方便得多。

消息人士也说，这不是群体会见，而是一对一的会面。该党许多议员为这场会见感到兴奋，预计星期二会有很多人出席。

为泰党每逢周二开会，预计达信会在下午到访为泰党总部。

引发重掌为泰党猜测

不过，这样的安排引发达信要重新掌控为泰党的猜测。为泰党数名资深领袖和部长包括副首相兼商务部长蓬探、首相府部长邦贝奇、交通部副部长玛那邦等，出面为达信解释，称此举没有任何政治意涵。

也是为泰党副党魁的蓬探告诉《曼谷邮报》，达信访问为泰党总部只是方便为泰党党员和国会议员会见“他们钦佩和尊敬的人”，而不会有任何特殊的意义。

他说：“为泰党党员不便前往达信的住家探望他，因为这会造成附近交通拥堵。”

蓬探也反驳达信此举会削弱首相社德他领导力的批评。

交通部副部长玛那邦说，达信是泰爱泰党的创始人，该党后来演变成人民力量党和为泰党，所以达信回国后想见为泰党议员也是很自然的事。

达信2月18日获假释出狱后便动作频仍，被认为在尝试恢复政治影响力。达信回家后，已有多名政治领袖前去拜访他，包括首相社德他。3月14日，达信回家乡清迈访问，被认为想恢复为泰党在清迈府的实力。