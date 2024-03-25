缅甸军政府：下届选举或无法在全国范围举行

（曼谷路透电）缅甸军政府仍计划在国家实现和平与稳定后举行大选，但选举范围未必涵盖全国。

缅甸军政府领导人敏昂莱日前接受俄罗斯塔斯社访问。据《缅甸环球新光报》星期一（3月25日）刊载的访谈实录，敏昂莱说，当局仍有意让缅甸回到民主道路。

“如果局势和平稳定，我们打算尽可能在相关地区依法举行选举，即使选举不在全国范围举行。”

西方国家以及对军政府的批评指缅甸2021年军事政变后已有超过40个政党解散，要成立新政党或挑战军政府的代理人已更加困难，因此缅甸的选举更多是一场伪选举。

军政府也面对掌权以来最严峻的考验。缅甸北部和东部爆发少数民族地方武装组织的反抗，许多地区的缅军已被逐出，军政府已失去控制权。

据联合国统计，缅甸战乱已导致至少260万人流离失所，超过1800万人需要援助。

泰国红十字会运送首批援助物资

泰国星期一开始向缅甸境内运送人道主义援助物资。首批物资包括白米、干粮和其他必需品，共计4000袋，可为2万人提供救助。

泰国外交部在文告中说，泰国红十字会的车队通过泰国湄索镇（Mae Sot）和缅甸苗瓦迪（Myawaddy）的边界，将物资移交给缅甸红十字会。

物资将在克伦邦三个试点发放，亚细安人道主义和救灾工作人员在场观察派发过程。

运送救援物资是泰国倡议设立人道主义走廊的措施之一，倡议获得亚细安成员国支持。亚细安五点共识未获缅甸军政府落实，泰国希望能协助将缅甸战事减低至可控程度，并促进缅甸各方对话。