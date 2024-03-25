东马忧PADU安全问题 沙州要求重新评估

（亚庇／古晋综合讯）马来西亚建立主要数据库系统（PADU）的工作一波三折，砂拉越及沙巴州政府对系统的安全性表达担忧，沙巴副首席部长更要求联邦政府重新评估这项政策。

据《星洲日报》报道，沙巴副首席部长杰菲里吉丁岸和砂拉越总理署副部长莎丽花哈西达星期一（3月25日）分别发文告，表达了州政府对PADU的疑虑。

杰菲里认为PADU可能存在个人资料和隐私方面的安全隐忧。“经济部要在短时间内收集大量数据，联邦政府如何确保为个人资料及隐私提供安全管理和保护？分阶段进行注册，难道不是更明智吗？”

马国经济部耗资70亿令吉（约20亿新元）打造PADU，以便更有效地落实针对性补贴政策。政府从1月2日起开放让18岁以上的公民及永久居民注册PADU账号，截止日期为3月31日。

杰菲里说，至今有约65%的马国民众未注册，显示人们对系统缺乏信心。他也质疑PADU广泛收集的个人资料，已超出政府机构如内陆税收局或福利局所需要的数据范围。

“如果联邦政府仍坚持推动PADU，我建议大幅改进系统，以消除人们的疑虑。有关方面也应审视沟通方式，没必要威胁人们如果不注册，就得不到补贴。”

砂拉越暂停人民注册PADU账号

此前，砂拉越州政府也指示官员暂停为砂州人民注册PADU账号。莎丽花哈西达在文告中说，砂政府正寻求经济部对PADU系统的安全性作出进一步解释。

她说，砂政府和公众表达对PADU的担忧是有理据的，因为目前数据泄漏问题严重，政府要将所有马国人的个人资料整合在一个中央数据库，就必须配备最高级别的安全措施和数据保护。

她强调，砂州政府原则上支持联邦政府更有效地援助人民，但实施过程务必谨慎，以免剥削符合资格者的利益。

拉菲兹星期一发文告说，截至星期天（24日），PADU注册人数已达到770万人，有望在本月底截止前达到50％的注册率。