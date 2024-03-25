中菲就海上争端互相抗议 菲挑战中国将主权诉求提交国际仲裁

（马尼拉综合电）菲律宾和中国就上周末两国船只在南中国海对峙，互相表达外交抗议。

菲律宾外交部星期一（3月25日）召见中国大使馆的临时代办，抗议中国在南中国海的“攻击行动”。菲国防部长还挑战中国政府，将南中国海主权诉求提交国际仲裁。

菲律宾指责中国海警和海上民兵，对菲方在阿云津礁（中国称仁爱礁）的例行轮换和补给任务进行骚扰和阻拦，并使用水炮和采取危险行动，造成菲方人员受伤和补给船损坏。

菲外交部除了召见中国使馆代表达强烈抗议，也指示驻华大使馆在北京传递相同的外交照会。

菲外交部发声明说，菲方在外交照会中强调中方“无权出现在阿云津礁”，并要求中国船只“立即离开阿云津礁和菲律宾专属经济区”。

声明指称，“中国持续干涉菲律宾在专属经济区内的例行合法活动是不可接受的”，且“侵犯了菲律宾的主权权利和管辖权”。马尼拉要求北京遵守国际法，包括1982年《联合国海洋法公约》以及2016年国际仲裁庭的裁决，即中国对南中国海的主权声索没有法律依据。

陈晓东指菲方意图实现长期非法占领

同日，中国外交部副部长陈晓东与菲律宾副外长拉扎罗通电话，就菲方向仁爱礁“坐滩”军舰实施运补等问题提出交涉。

陈晓东指菲方的坐滩军舰属非法，菲方意图通过向军舰运送物资，建立永久军事哨所，实现长期非法占领。

他也就菲律宾推进“海洋区域法案”立法，以及在黄岩岛（菲方称斯卡伯勒浅滩）、铁线礁的侵权挑衅表达了中方的立场。他说，马尼拉试图援引2016年南中国海仲裁案结果，通过立法将黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域纳入菲方海洋区域，严重侵犯中方在南中国海的领土主权和海洋权益，激化和扩大两国的海上争端，危害南中国海和平稳定。

菲防长特奥多罗星期一面对媒体询问时，挑战中国政府将南中国海主权诉求提交国际仲裁。他说：“如果他们真的有这个意愿，真的不怕向全世界陈述他们的诉求，我们何不根据国际法进行仲裁，让大家都清楚各方的权利？他们为什么不这么做？”

2013年，当时“亲美疏中”的菲律宾前总统阿基诺入禀荷兰海牙国际仲裁庭，挑战中国对南中国海的权益主张。2016年，国际仲裁庭做出有利于菲方的裁决。中方则一直强调不曾同意此仲裁案，认定这项裁决是非法和无效的，没有任何约束力。

杜特尔特于2016年接任总统后逆转外交路线，他的“亲中疏美”政策使中菲关系相对平和。现任总统小马可斯2022年上台后，马尼拉重返“亲美疏中”路线，南中国海风云再起。