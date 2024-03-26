马哈迪儿子指父亲是反贪会主要目标

（吉隆坡彭博电）马来西亚前首相马哈迪的两名儿子说，马国反贪污委员会过去几个月展开大规模调查，包括要求两兄弟申报资产，主要目标是马哈迪。

马哈迪次子莫扎尼星期六（3月23日）接受彭博社访问时说：“我的父亲是主要嫌疑人，我们是他们正调查的案件的证人。”

今年1月，马国反贪会要求马哈迪的长子米尔占及次子莫扎尼申报个人资产，所有资产必须追溯至1981年，即马哈迪首次出任首相的年份。反贪会当时说，这是针对国际调查记者联盟早前公布的“潘多拉文件”中的离岸业务进行调查，但未提到目标是马哈迪。

莫扎尼说，他们询问反贪会对于马哈迪的调查细节，但反贪会无法提供这方面的信息。“你能想象被要求提供信息，以便用来起诉你的父亲吗？”

米尔占也通过视讯方式参与了访问。他和莫扎尼目前正与公司的秘书及会计师合作，以便在反贪会给予的期限内提交资产申报表。

莫扎尼形容，要列出过去40多年来的资产，“几乎是不可能的任务”。他说，1981年他还在英国求学，已记不清当时的情况，何况当时还未有数码化记录。

反贪会主席阿占巴基早前指米尔占和莫扎尼的资产庞大，需要更多时间整理和申报文件，因此批准两人延长申报资产的期限。

反贪会去年底对“马哈迪圈子”的成员采取行动，包括调查与马哈迪关系密切的前财政部长达因，并查封了达因家族在吉隆坡的灵感大厦。马哈迪今年1月召开记者会说，反贪会调查他儿子是出于政治动机。