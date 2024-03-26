厄尔尼诺现象加剧 菲干旱天气持续至8月

（马尼拉／吉隆坡综合讯）厄尔尼诺现象会在菲律宾肆虐至8月，约70个省份持续受干旱影响。

菲律宾GMA新闻网报道，科技部长小索利杜姆星期二（3月26日）说，4月有48个省出现旱灾（drought），24个省出现干旱期（dry spell）；5月有54个省出现旱灾，10个省面临干旱期。

“根据科技部大气、地球物理和天文服务管理局（Pagasa）的预测，旱灾情况会持续，6月有25个省受影响，7月有23个，8月有10个。”

菲律宾的干旱期和旱灾有不同的定义。干旱期指的是降雨量跌到正常水平的21%至60%，持续三个月；旱灾则是持续时间长达五个月。

小索利杜姆也说，今年下半年菲律宾可能会出现拉尼娜现象，所以他提醒民众为下半年雨量突然增加做准备。

马来半岛面对高温天气

马来西亚也面对热浪天气恶化的情况。气象局在马来半岛近半数地区连续三天录得气温至少35摄氏度的高温天气。热浪已夺走一条人命，也提高了水源短缺和农作物欠收的风险。

天然资源及环境永续部长聂纳兹米星期一（25日）接受彭博社采访时说，当局利用无人机勘查容易着火的泥炭地，并监测水坝的水位。政府也将研究如何保护在烈日下长时间工作的建筑工人。

他说：“对于大多数可预见的事情，我们有相应的指导方针、制度和政策，但由于严重程度总是在变化，因此我们必须不断调整这些指导方针、制度和政策。”