马国“真主袜”风波延烧 KK便利店及供应商等五人被控

（沙亚南综合讯）马来西亚连锁便利店KK超市销售印有“真主”字眼袜子的风波延烧，KK集团创办人蔡志权及妻子被控“蓄意伤害他人宗教情感”，袜子供应商的三名董事则被控教唆罪。

蔡志权（57岁）及担任KK集团董事的妻子罗秀梅（53岁）星期二（3月26日）在雪兰莪州沙亚南地庭面控。

根据控状，今年3月13日傍晚6时30分，KK集团在雪兰莪州双威镇一家便利店被查获售卖印有“真主”字眼的袜子，两人身为KK连锁便利店的董事，构成蓄意伤害回教徒感受的罪名。一旦罪成，可被判监禁最高一年或罚款，或两者兼施。

“真主袜”供应商新建昌公司老板苏振发（61岁），以及担任公司董事的妻子吴丽慧（62岁）和女儿苏慧珊（36岁）则被控共谋教唆他人，以致伤害回教徒的感受。

袜子供应商新建昌公司老板苏进发（左起）、女儿苏慧珊及妻子吴丽慧抵达法庭面控时，低头躲避镜头。（ 星洲日报）

KK连锁便利店及新建昌公司也以企业的身份面控。涉案的五人均表示不认罪，各获准以1万令吉（约2840新元）保释候审，案件择定4月29日过堂。

蔡志权的律师团在庭外召开记者会说，随着案件进入审讯阶段，各界应让法庭公平审理，勿让风波延烧。

3月13日，双威镇一家KK便利店被发现出售印有“真主”字眼的袜子，引起回教徒强烈不满。巫统青年团团长阿克玛更号召全国回教徒抵制KK便利店。

另据《星洲日报》报道，KK便利店已对供应商提出民事诉讼，索讨超过3200万令吉的赔偿。这些赔偿分别是2030万令吉招股上市终止的损失、1050万令吉的品牌损失以及每周150万令吉的生意损失。

根据诉状，KK便利店要求新建昌供应臂套，并未允许对方展示或销售任何袜子。“答辩方将未经授权的袜子放到货架上，是故意干涉起诉方的生意。”

KK便利店指新建昌在它拟定首次公开招股上市前，故意破坏该公司的名誉，并导致民众对KK便利店进行抵制，造成了不可逆转的伤害及损失。

新建昌早前说，公司没有故意订购任何印有“真主”字眼的袜子，并考虑对中国厂商采取法律行动。（部分人名译音）