越南干旱天气持续 咖啡豆产量供应受影响

（胡志明市彭博电）世界上最大的罗布斯塔（robusta）咖啡豆生产国越南遭受热浪袭击，加上农民改种其他作物，影响咖啡豆产量，罗布斯塔咖啡豆的全球供应将进一步缩减。

胡志明市咖啡商品分析公司俊禄商品（Tuan Loc Commodities）发表报告说：“整体而言，越南的咖啡种植区都面对炎热干燥的天气。虽然目前越南正处于旱季，这种天气也并非意料之外，但降雨量处在10年来的较低水平，气温也偏高，所以影响了咖啡豆的生产。”

气候变化影响全球农业生产，适应力较强的农作物较能抵受恶劣环境，例如罗布斯塔咖啡豆。然而，即便是越南，其咖啡豆种植和产量也受气候变化所影响。

咖啡豆农业价值受质疑 农民改种其他作物

面对越来越严峻的种植条件，越来越多的越南农民不再认为种植咖啡豆具有高农业价值，所以改种其他农作物如榴梿、鳄梨和百香果等，这对越南的咖啡豆生产造成极大的影响。

越南咖啡可可协会预计，从去年10月至今年9月的一年里，越南咖啡豆出口量同比下降多达20%。

越南咖啡可可协会主席阮南海受访时说，上一个咖啡收获季已结束，相比去年的184万公吨，今年预计将减产多达20%。这比去年11月预计的10%降幅更大，主要原因是气候变化、投资不足以及农民改种其他作物等。

咖啡是一个价值约2000亿美元（约2660亿新元）的产业，涵盖从越南、也门、巴西等地的咖啡豆种植，到烘焙商和产品制造商如雀巢公司及连锁咖啡店星巴克等的产品销售。传统上，连锁店偏爱味道温和芳香的阿拉比卡咖啡豆，较苦涩的罗布斯塔则多用于制造速溶咖啡和冲泡特浓咖啡（espresso）。

越南国立大学与其他机构在2021年联合发表的研究报告称，越南近年来面对长期干旱和缺乏灌溉用水的情况，严重影响了中部高地罗布斯塔农场的生产力。

越南产量下降促使伦敦的罗布斯塔期货价格在过去一年上涨了50%以上，达到至少是2008年以来的最高点。

阮南海说，越南的罗布斯塔咖啡豆价格较去年同期上涨了一倍多，创历史新高。他预计，市场价格会保持在高位，直到5月巴西和印度尼西亚开始收获咖啡豆才可能下滑。

俊禄商品认为，越南今年晚些时候的收成或仍难以缓解供应紧张的局面。“对下一个灌溉周期可能缺水的担忧是合理的，在这种情况下，农民可能会优先灌溉榴梿等利润更高的作物，而不是咖啡。”