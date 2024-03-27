马国“真主袜”风波愈演愈烈 元首谕令停止煽风点火

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首苏丹依布拉欣谕令所有人，停止利用或操弄“真主袜”事件，并呼吁社会大众从这次风波中吸取教训，致力维护国家团结。

苏丹依布拉欣星期三（3月27日）在脸书发声明指出，既然执法当局已采取行动，其他人没有必要继续煽风点火，激起民众的愤怒和不满。

他说：“对事件采取行动不只是为了惩罚，还要作为教训及提醒所有人，必须时刻保持敏感度。”

他还说，继续对此事感到愤怒对任何人都没有好处，民众尤其是社会领袖应该更成熟地应对这个问题。“我们应该引导人民走向团结，而不是分裂。这是一个机会，让我们的多元社会更好地互相理解，避免类似事件再次发生。”

这是马国元首第二次针对连锁便利店KK超市销售印有“真主”字眼袜子引发的风波发声。他上星期二公开对此事表示愤怒及难过，并促请当局对犯错者采取最严厉的行动。

马国警方星期二（26日）提控了KK集团创办人蔡志权及妻子，以及袜子供应商新建昌公司的三名董事。不过，风波并没有因此平息，涉事各方接连遭到不同程度的攻击及恐吓，马国警察总长拉扎鲁丁下令各州总警长高度戒备，应对任何突发状况及防止风波进一步升级。

霹雳州美罗一家KK便利店星期二遭人抛汽油弹，所幸没有引发火灾及酿成伤亡。袜子供应商新建昌公司早前声称接获“烧厂”恐吓，而号召马国回教徒抵制KK便利店的巫统青年团团长阿克玛也接获死亡恐吓；警方已立案调查这些投报。

马国武吉阿曼警察总部刑事罪案调查总监苏海里星期三召开记者会指出，警方严正看待风波的后续发展，并促请民众不要动用私刑。

他说，种族、宗教、王室是高度敏感课题，而目前马国社会的氛围令人担忧。他呼吁所有人，包括政治领袖不要继续在这些敏感课题上挑拨民众的情绪，以免引发种族冲突。