泰国议员：赌场合法化能带入166亿元旅游收益

（曼谷/马尼拉综合电）泰国国会特别委员会的报告称，设有赌场的综合娱乐城每年能为泰国带入多4488亿泰铢（约166亿新元）的旅游收益。这一报告料进一步推动泰国将赌场和其他博彩业合法化。

由财政部副部长朱拉潘领导的这个特委会将于星期四（3月28日）把报告提交给国会。

彭博社引述报告说，建成这些综合娱乐城后，访泰游客的平均旅游支出预计增长52%至6万5050泰铢。这能为泰国带来4488亿泰铢的额外收入，从而使泰国的国内生产总值增长1.16个百分点。

泰国国会是在2021年12月成立特委会，探讨赌场合法化的经济价值及潜在问题。特委会去年曾提交报告，建议政府将五个地区的赌场合法化，同时允许八种赌博活动，包括线上赌博、下注国际和当地体育赛事。但特委会的建议当时遭部分泰国人强烈反对。

在最新的报告中，特委会也提议了多项措施，预防泰国公民赌博成瘾。

朱拉潘在社媒平台X贴文说，拟议的综合娱乐城不仅有赌场，也会包括豪华酒店、高档餐饮场所和其他旅游景点。“目标是建立全方位的娱乐场所，以新的方式提振旅游业，为国家增加收入，同时解决非法赌博的问题。”

快速增长的全球娱乐经济产业价值约13万7000亿美元（约18万5000亿新元）。其中，综合娱乐场所的业务预计将在四年内，从2022年的1万5000亿美元增长至2万2000亿美元。

泰国经济在疫后复苏不如预期，政府已多次强调有必要采取措施振兴旅游业，吸引外国投资，提振全国经济。将赌博合法化，开设赌场因此是个具吸引力的选项。

除了泰国，同在东南亚的菲律宾也正雄心勃勃计划着扩大博彩市场。

菲律宾娱乐博彩公司董事长兼首席执行员腾科上周告诉媒体，未来五年内，国内外公司预计将在菲律宾赌场业投资高达60亿美元，这将巩固菲律宾在亚洲顶级博彩目的地中的地位。

根据腾科，当局有意在克拉克和宿务等地每隔一年至少开设一个新的综合娱乐城。他预计，菲律宾可能会在2027年之前实现博彩总收入达4500亿比索（约108亿新元）至5000亿比索的目标，这比原定目标早了一年。