敏昂莱称暂时掌权为加强民主 指责外国势力企图干政

（内比都综合电）缅甸军政府领导人敏昂莱说，军方只是暂时掌权，目的是要加强缅甸的民主，并表明会推进举行公平选举的计划。

他指责反对派武装组织试图破坏军方还政于民的计划，并呼吁人民和军队团结起来，对抗这些武装组织。

敏昂莱星期三（3月27日）在首都内比都出席缅甸军人节庆典时，告诉在场的数千名武装部队人员，反对派获得外国势力支持，这些“实力强大的国家”试图干预缅甸内政，摧毁缅甸并挫败国家恢复民主的计划。但他没有说明是什么国家，也没有提出相关证明。

他说：“军人、警察和民兵正努力恢复和平与稳定。我们需要军队和人民团结一致。”

他提到，缅甸选举将采用更包容的混合成员比例代表制，但他没有提供选举的具体时间表。

敏昂莱日前接受俄罗斯塔斯社访问时指出，缅军政府仍计划在国家实现和平与稳定后举行大选，让缅甸回到民主道路。

缅军2021年发动政变夺权后，宣布缅甸进入紧急状态一年，并承诺之后会举行大选还政于民。但军方之后一再以国家未恢复正常状态为由，延长紧急状态。

近半年来，缅军在北部地区接连遭少数民族地方武装组织（民地武）挫败，面临着政变三年多来最严峻的挑战。尽管如此，军政府星期三如期举行军人节庆典，相信是想借检阅礼展示兵力，重振士气。

不过，缅军在与民地武的对战中节节败退，加上强制征兵令引起民间反弹，加剧出逃缅甸的人数。批评者因此质疑，敏昂莱的军队是否有足够兵力。

今年的军人节，缅军一改过去60年的传统，把阅兵仪式从白天改为傍晚举行，引起各方议论。军政府发言人解释，是因天气酷热才把仪式改到较凉爽的日落时分举行，且晚上能更好地展示缅军战机的夜间飞行能力。