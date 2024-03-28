流亡15年 泰前首相达信亲信回国被拘留

（曼谷综合电）自我流放15年的泰国“红衫军”领袖贾卡波星期四（3月28日）回返泰国，并在抵达机场后立即被警方拘留。

56岁的贾卡波（Jakrapob Penkair）在返国前，他在面簿上载一段视频，显示他坐在一辆汽车内，正在前往机场准备搭乘航班回国。

贴文并没有透露他是从何处飞往泰国曼谷，但据信他当时是在柬埔寨金边，因为根据早前媒体报道，贾卡波自流亡以来就一直居住在金边。

贾卡波在视频中说，他一直以来都有密切留意泰国的局势，而先前的局势导致他无法早点回国。

他还说，流亡海外的这些年，他累积了很多经验，他确信自己可以利用这些经验帮助泰国做好应对全球变化的准备，包括气候变化、政治问题、人工智能和新出现的疾病。

他说：“我已经离开泰国15年了，现在我要回到泰国……我希望能对抗所有的法律挑战。我希望我能回报祖国。”

贾卡波的代表律师说：“他将进入法律程序，我们会看看能为他做些什么。”

贾卡波早年一个极受欢迎的政治脱口秀主持人，他在达信领导的第一届政府（2003年至2005年）中担任政府发言人，并在2005年代表当时的执政党泰爱泰党参选，正式开启他的政治生涯，但他在2005年和2006年两次参选都落败。他后来在达信的第二届政府中担任副首相秘书长。

在2006年军人政变、泰爱泰党被下令解散后，贾卡波成为卫星电视人民电视台的创办人之一，充当反政变活动人士的代言人。他也是亲达信家族的红衫军运动的发起人之一。

贾卡波在2007年2月成为沙马政府的首相署部长，但后来却被指在泰国外国记者俱乐部发表演讲时诽谤君主，于2008年5月被迫辞职。他后来被控冒犯君主罪，于2009年4月逃离泰国。2017年，军政府指控他收藏武器，以煽动曼谷冲突。