马国诈骗团伙新手法设局 骗走近200万令吉

（吉隆坡综合讯）电话诈骗手法升级，诈骗团伙为博取目标的信任，布置警察局场景与受害者视频通话，让受害者深信对方是警察，乖乖按指示提供个人资料及转账，痛失存款。

马来西亚武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期三（3月27日）召开记者会指出，从去年到今年3月中，不法分子通过这种手法在全马各地骗走将近200万令吉（约57万新元）。

他说，警方是从去年年中开始察觉这种诈骗手法。诈骗分子先是假扮成快递公司职员致电受害者，谎称受害者的包裹藏有违禁品，并将通话转接至“警察局”。

南利说：“过去假装警察的骗子是通过打电话行骗，受害者只是听见声音，而新手法是用视频通话。虽然骗子没有穿上警察制服，但由于背景有某某警察局的字样，墙上还挂有警察徽章、奖状等照片。不仅如此，骗子还播放仿拟警局办公室的嘈杂声，甚至是警笛声，让受害者深信不疑。”

根据警方数据，2023年共接获34起通过以上手法诈骗的投报，损失额高达101万1110令吉。今年截至本月14日，则接获14起相关投报，造成96万零500令吉的损失。

南利提醒民众，警方查案时绝对不会通过视频电话来联系民众。“调查工作只会在警局，以面对面方式进行。”

他也促请民众提高警惕，不要理会陌生来电，以免掉入诈骗团伙的圈套。