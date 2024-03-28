印尼议会赋予雅加达特殊经济地位

（雅加达路透电）印度尼西亚国会星期四（3月28日）通过一项法案，让雅加达在迁都后重新定义为一个广阔的城市群内的自治省，保持其作为印尼经济中心的地位。

印尼将从今年8月起，分阶段将首都从雅加达迁移至约1300公里外的东加里曼丹省的努山达拉。

人口1000多万的雅加达地面正在下陷，是全世界地陷速度最快的地方之一，加上交通拥堵严重，令印尼经济受到严重冲击，总统佐科于是在2019年宣布迁都。

根据法案，政府将设立一个由副总统担任主席的城市群区域委员会（Agglomeration Regional Council），以协调雅加达及其卫星城市之间的发展计划。根据条款，茂物摄政区和城市、勿加泗摄政区和城市、西爪哇的德波市和展玉市、万丹省的丹格朗摄政区和城市，以及南丹格朗都将被划入雅加达的城市群内。

印尼内政部长蒂托在议会审议后表示，在迁都后，雅加达仍应进行改进，与其他“世界级城市”竞争。

蒂托说：“雅加达不再是首都后，它仍然需要被赋予特殊地位，这样才能加速经济增长，增加其对国内生产总值（GDP）的贡献。”

根据现有条例，在佐科颁布迁都的总统政令之前，雅加达会一直保留首都的地位，预计佐科将在今年较迟时候颁布总统政令宣布努山达拉为新首都。

印尼政府预计会在8月17日于努山达拉举行2024年独立日庆典，数以千计的公务员预料会在年底之前迁往努山达拉。