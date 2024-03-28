泰国提供免税优惠吸引世界级盛会

（曼谷综合电）为了加大力度将泰国打造成旅游中心，泰国政府宣布为大型国际音乐会、体育赛事和节庆活动的主办者提供免税优惠，以吸引“世界级”盛会在泰国举办。

泰国投资促进委员会星期四（3月28日）发表声明表示，当局将向投入至少1亿泰铢（约370万新元）的国际盛会主办方提供设备进口关税豁免，并为所需外国工作人员的临时入境提供便利。

作为“点燃泰国”活动的一部分，泰国首相社德他一直在推动与国际盛会相关的旅游业，以促进经济增长。过去10年，泰国经济平均增长率低于2%，远远落后于其他东南亚国家。

社德他认为，泰国应该效法新加坡，主办类似美国歌坛天后泰勒丝演唱会的活动，以刺激旅游和相关消费。他表示，他很欣赏新加坡当局向演唱会主办方提供激励措施的做法，这让主办方选择新加坡为泰勒丝在东南亚六场演唱会的独家举办地。

尽管错过了泰勒丝演唱会主办权，泰国日前宣布已获得两项国际盛会的主办权。

第一个盛会是来自日本的“夏日音速”（Summer Sonic），这个音乐节将于8月24日至25日在泰国曼谷举行，这也是“夏日音速”首次来到东南亚，预料将能吸引35万人参加。

往年在“夏日音速”演出过的大牌歌手，包括碧昂丝、女神卡卡、BLACKPINK，甚至是泰勒丝在十多年前，也参加过这个音乐会。

另外，泰国也将从2026年开始举办“明日世界”（Tomorrowland）舞蹈音乐节，这一活动源自于比利时。

泰国国家软实力委员会副主席佩通坦说，她领导的委员会正在努力废除任何对盛会行业构成障碍的法规。