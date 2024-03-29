柔佛二陆路关卡每日通关人次超越冠病疫情前水平

（新山综合讯）马来西亚柔佛州的两个陆路关卡，目前每日出入境通关人次多达43万至45万人次，超出冠病疫情前的约40万人次。

柔佛州移民局局长峇哈鲁丁星期三（3月27日）指出，今年初通关人次显著增加。他举例，今年2月华人农历新年的首两日假期，柔佛长堤的苏丹依斯干达大厦（新山关卡）及苏丹阿布峇卡大厦（新马第二通道关卡）的通关人次达到约40万人次，比去年同期的37万至38万人次多。

峇哈鲁丁没有说明通关人次明显增加原因，不过，因疫情关闭长达两年的新马边境2022年4月1日重开后，通关人数与日俱增。过去一年多来，新元兑令吉的汇率屡攀新高，吸引更多马国人越堤到新加坡工作，也是造成通关人数大增的原因之一。

通关人数增加也体现在长周末关卡拥堵加剧的问题上。这个星期五（29日）是耶稣受难日公假，也是清明节到来前的长周末，新柔两地的陆路关卡星期四傍晚就开始出现车龙。

根据新加坡陆路交通管理局的实时路况网站One Motoring显示，星期四傍晚5时许，兀兰和大士关卡的出入境交通都出现拥堵。到了晚上9时，新柔长堤往新山方向车龙依旧，入境新加坡方向的交通则恢复通畅。

新加坡移民与关卡局上星期已预计本周末兀兰和大士关卡的交通会非常繁忙，因此鼓励开车旅客使用QR码以加速通关。

关卡拥堵也是柔佛当局十分关注的问题。柔佛州摄政王东姑依斯迈星期二（26日）会见联邦及州政府高级官员，商讨新山关卡及新马第二通道关卡运作情况及改进方案，峇哈鲁丁是与会者之一。

峇哈鲁丁星期三在记者会上被询及上述会议的详情时说：“柔佛摄政王非常关注这两个世界最繁忙的关卡的管理及每日出入境通关情况。这两个陆路关卡对国家经济贡献良多，我已指示柔佛移民局官员，持续探讨关卡的运作、管理等相关问题，以找出最好的方法来解决关卡拥堵。”

柔佛和新加坡之间的陆路交通关卡在疫前每天平均有约40万人次出入，是全球最繁忙的关卡之一。根据马国官方数据，目前有约186万马国公民在外国工作，单是在新加坡谋生的就有约113万人。其中，有超过30万人每天往返新柔两地通勤。除了各行各业的工作人士，每日通关的还有两地通学的学生、商家和游客等。